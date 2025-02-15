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  • «Марсель» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Марсель» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 17:50
Марсель
15.02.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
5 : 1
Завершен
Сент-Этьен
27' А. Гуири 50' М. Гринвуд (П) 58' М. Мурильо 60' А. Гуири 77' А. Рабьо
79' Л. Стассен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К) ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
27
Пьер Корню
ЛЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
17
Пьер Эква
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
20
Августин Боакье
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
6
Луи Мутон
ОП
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
26
Мерлен
26
Балерди
13
Корнелиус
62
Мурильо
10
Беннасер
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Энрике
11
Гринвуд
9
Гуири
4-2-1-2-1
30
Ларсоннер
27
Петро
75
Наде
21
Батубинсика
27
Корню
17
Эква
5
Тардье
8
Бушуари
22
Давиташвили
20
Боакье
19
Стассен
26
Мерлен
37
Дедич
37
Дедич
26
Мерлен
13
Корнелиус
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
13
Корнелиус
10
Беннасер
21
Ронжье
21
Ронжье
10
Беннасер
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
9
Гуири
11
Роу
11
Роу
9
Гуири
8
Бушуари
6
Мутон
6
Мутон
8
Бушуари
5
Тардье
11
Фомба
11
Фомба
5
Тардье
20
Боакье
7
Кардона
7
Кардона
20
Боакье
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Брис Мобле
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
10
Igor Miladinović
ЦП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
10
Igor Miladinović
ЦП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
1
1
Всего ударов по воротам
28
7
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
3
Нарушения
14
9
Офсайды
2
2
Количество передач
812
349
Сейвы
1
8
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
25
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
5.36
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Сент-Этьена», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Сент-Этьен»

«Марсель» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Марсель
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