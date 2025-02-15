15.02.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-3-2-1
28
Рульи
26
Мерлен
26
Балерди
13
Корнелиус
62
Мурильо
10
Беннасер
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Энрике
11
Гринвуд
9
Гуири
4-2-1-2-1
30
Ларсоннер
27
Петро
75
Наде
21
Батубинсика
27
Корню
17
Эква
5
Тардье
8
Бушуари
22
Давиташвили
20
Боакье
19
Стассен
26
Мерлен
37
Дедич
37
Дедич
26
Мерлен
13
Корнелиус
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
13
Корнелиус
10
Беннасер
21
Ронжье
21
Ронжье
10
Беннасер
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
9
Гуири
11
Роу
11
Роу
9
Гуири
8
Бушуари
6
Мутон
6
Мутон
8
Бушуари
5
Тардье
11
Фомба
11
Фомба
5
Тардье
20
Боакье
7
Кардона
7
Кардона
20
Боакье
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Брис Мобле
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
10
Igor Miladinović
ЦП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
10
Igor Miladinović
ЦП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
1
1
Всего ударов по воротам
28
7
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
3
Нарушения
14
9
Офсайды
2
2
Количество передач
812
349
Сейвы
1
8
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
25
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
5.36
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Сент-Этьена», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Сент-Этьен»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»