29.03.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 6
Завершен
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
4-2-1-1-2
30
Ларсоннер
27
Петро
75
Наде
21
Батубинсика
20
Масон
5
Тардье
17
Эква
8
Бушуари
22
Давиташвили
7
Кардона
19
Стассен
3-1-1-3-2
39
Сафонов
4
Бералдо
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
29
Барколя
9
Рамуш
87
Невеш
7
Кардона
17
Муэффек
17
Муэффек
7
Кардона
20
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
20
Масон
5
Тардье
6
Мутон
6
Мутон
5
Тардье
22
Давиташвили
11
Олд
11
Олд
22
Давиташвили
19
Стассен
25
Ваджи
25
Ваджи
19
Стассен
51
Пачо
25
Мендеш
25
Мендеш
51
Пачо
4
Бералдо
3
Кимпембе
3
Кимпембе
4
Бералдо
33
Заир-Эмери
17
Витинья
17
Витинья
33
Заир-Эмери
9
Рамуш
19
Мбайе
19
Мбайе
9
Рамуш
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Луи Муке
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Луи Муке
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
12
Офсайды
1
0
Количество передач
477
557
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.93
3.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» против «ПСЖ», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»