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  • «Сент-Этьен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Сент-Этьен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 19:50
Сент-Этьен
29.03.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 6
Завершен
ПСЖ
9' Л. Стассен
43' Г. Рамуш (П) 50' Х. Кварацхелия 53' Д. Дуэ 62' Ж. Невеш 66' Д. Дуэ 90' И. Мбайе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К) ВР
20
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
17
Пьер Эква
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
(К) ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Бен Олд
ЛВ
6
Луи Мутон
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Луи Муке
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
4-2-1-1-2
30
Ларсоннер
27
Петро
75
Наде
21
Батубинсика
20
Масон
5
Тардье
17
Эква
8
Бушуари
22
Давиташвили
7
Кардона
19
Стассен
3-1-1-3-2
39
Сафонов
4
Бералдо
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
29
Барколя
9
Рамуш
87
Невеш
7
Кардона
17
Муэффек
17
Муэффек
7
Кардона
20
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
20
Масон
5
Тардье
6
Мутон
6
Мутон
5
Тардье
22
Давиташвили
11
Олд
11
Олд
22
Давиташвили
19
Стассен
25
Ваджи
25
Ваджи
19
Стассен
51
Пачо
25
Мендеш
25
Мендеш
51
Пачо
4
Бералдо
3
Кимпембе
3
Кимпембе
4
Бералдо
33
Заир-Эмери
17
Витинья
17
Витинья
33
Заир-Эмери
9
Рамуш
19
Мбайе
19
Мбайе
9
Рамуш
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Луи Муке
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Луи Муке
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
12
Офсайды
1
0
Количество передач
477
557
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.93
3.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» против «ПСЖ», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» – «ПСЖ»

«Сент-Этьен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сент-Этьен
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