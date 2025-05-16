17 мая на стадионе «Жоффруа-Гишар» состоится важнейший матч в нижней части таблицы Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Тулузой». Для хозяев встреча имеет решающее значение в борьбе за выживание, тогда как «Тулуза» уже чувствует себя относительно спокойно в середине турнирной таблицы. Команды имеют различную мотивацию, но похожие проблемы: нестабильная оборона и ограниченные ресурсы в атаке.
«Сент-Этьен»
Хозяева идут на 17-м месте с 30 очками, но на финише сезона демонстрируют характер. Победа над «Реймсом» со счeтом 2:0 в прошлом туре стала глотком воздуха для команды. В последних пяти матчах «Сент-Этьен» забил 9 голов, что свидетельствует о хорошем уровне агрессии в атаке.Люка Стассен, лучший бомбардир команды, наколотил 12 мячей в 29 играх. В то же время оборона остаeтся уязвимой: 10 пропущенных мячей за 5 туров, а в среднем – 2.0 за игру. Особенно слабым звеном остаются фланги и игра при стандартах. Тем не менее, мотивация и поддержка трибун могут сыграть ключевую роль.
«Тулуза»
Команда находится на 12-й строчке с 39 очками и не проигрывает уже три тура. Однако победа была только одна – над «Ренном» дома. В последних пяти матчах «Тулуза» забила всего 4 мяча и продолжает испытывать трудности в завершающей стадии атак.Закария Абуклал остаeтся самым результативным игроком команды, но с 7 мячами за сезон он не даeт нужного объeма. Защита более организована по сравнению с «Сент-Этьеном», всего 5 пропущенных за 5 туров. Команда старается действовать от обороны, но не всегда эффективно использует моменты на контратаках.
Факты о командах:
«Сент-Этьен»
- Забивает в 5 матчах подряд
- 9 голов и 10 пропущенных за 5 туров
- В среднем 1.8 гола за игру в атаке, 2.0 – пропущенных
- Пропускает в 20 из 22 последних матчей
«Тулуза»
- Не проигрывает 3 тура
- 4 гола и 5 пропущенных за 5 матчей
- В среднем 0.8 гола за игру в атаке, 1.0 – пропущенных
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Тулуза»
С учeтом турнирной ситуации, формаций команд и статистики, «Сент-Этьен» обязан играть на победу. Команда активна в атаке, но слаба в обороне. «Тулуза» – более уравновешенная, но не обладает должной мотивацией. Ожидается матч с инициативой у хозяев, возможным обменом голами и минимальной победой «Сент-Этьена».
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сент-Этьена»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Сент-Этьена» – коэффициент 6.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Сент-Этьена» больше 1.5 – коэффициент 2.05