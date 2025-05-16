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Прогноз на точный счет матча «Сент-Этьен» – «Тулуза»: Лига 1, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:34
Сент-Этьен - Тулуза
17 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
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6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Сент-Этьена»
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17 мая на стадионе «Жоффруа-Гишар» состоится важнейший матч в нижней части таблицы Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Тулузой». Для хозяев встреча имеет решающее значение в борьбе за выживание, тогда как «Тулуза» уже чувствует себя относительно спокойно в середине турнирной таблицы. Команды имеют различную мотивацию, но похожие проблемы: нестабильная оборона и ограниченные ресурсы в атаке.

«Сент-Этьен»

Хозяева идут на 17-м месте с 30 очками, но на финише сезона демонстрируют характер. Победа над «Реймсом» со счeтом 2:0 в прошлом туре стала глотком воздуха для команды. В последних пяти матчах «Сент-Этьен» забил 9 голов, что свидетельствует о хорошем уровне агрессии в атаке.Люка Стассен, лучший бомбардир команды, наколотил 12 мячей в 29 играх. В то же время оборона остаeтся уязвимой: 10 пропущенных мячей за 5 туров, а в среднем – 2.0 за игру. Особенно слабым звеном остаются фланги и игра при стандартах. Тем не менее, мотивация и поддержка трибун могут сыграть ключевую роль.

«Тулуза»

Команда находится на 12-й строчке с 39 очками и не проигрывает уже три тура. Однако победа была только одна – над «Ренном» дома. В последних пяти матчах «Тулуза» забила всего 4 мяча и продолжает испытывать трудности в завершающей стадии атак.Закария Абуклал остаeтся самым результативным игроком команды, но с 7 мячами за сезон он не даeт нужного объeма. Защита более организована по сравнению с «Сент-Этьеном», всего 5 пропущенных за 5 туров. Команда старается действовать от обороны, но не всегда эффективно использует моменты на контратаках.

Факты о командах:

«Сент-Этьен»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • 9 голов и 10 пропущенных за 5 туров
  • В среднем 1.8 гола за игру в атаке, 2.0 – пропущенных
  • Пропускает в 20 из 22 последних матчей

«Тулуза»

  • Не проигрывает 3 тура
  • 4 гола и 5 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем 0.8 гола за игру в атаке, 1.0 – пропущенных
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
31% (8)
38% (10)
31% (8)
30
Забитых мячей
27
1.15
В среднем за матч
1.04
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
2 : 1
13.12.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
2 : 2
15.09.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2 : 0
28.04.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
2 : 3
25.09.2018
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 20 тур
Сент-Этьен
2 : 0
14.01.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 0
29.10.2017
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
0 : 3
29.01.2017
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0 : 0
28.08.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
0 : 0
30.04.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
2 : 1
09.08.2015
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
1 : 1
28.02.2015
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0 : 1
05.10.2014
Тулуза
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
0 : 0
07.02.2014
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
1 : 2
20.09.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
Сент-Этьен
2 : 2
11.01.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2 : 1
18.08.2012
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0 : 1
12.02.2012
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1 : 1
21.09.2011
Тулуза
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2 : 1
29.01.2011
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
0 : 1
11.09.2010
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 37 тур
Сент-Этьен
0 : 1
08.05.2010
Тулуза
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
3 : 1
15.08.2009
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
2 : 2
16.05.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3 : 1
13.12.2008
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
0 : 0
15.03.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 2
20.10.2007
Сент-Этьен
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Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Тулуза»

С учeтом турнирной ситуации, формаций команд и статистики, «Сент-Этьен» обязан играть на победу. Команда активна в атаке, но слаба в обороне. «Тулуза» – более уравновешенная, но не обладает должной мотивацией. Ожидается матч с инициативой у хозяев, возможным обменом голами и минимальной победой «Сент-Этьена».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сент-Этьена»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Сент-Этьена» – коэффициент 6.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Сент-Этьена» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Сент-Этьена»
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Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Тулуза Сент-Этьен
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