17 мая на стадионе «Жоффруа-Гишар» состоится важнейший матч в нижней части таблицы Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Тулузой». Для хозяев встреча имеет решающее значение в борьбе за выживание, тогда как «Тулуза» уже чувствует себя относительно спокойно в середине турнирной таблицы. Команды имеют различную мотивацию, но похожие проблемы: нестабильная оборона и ограниченные ресурсы в атаке.

«Сент-Этьен»

Хозяева идут на 17-м месте с 30 очками, но на финише сезона демонстрируют характер. Победа над «Реймсом» со счeтом 2:0 в прошлом туре стала глотком воздуха для команды. В последних пяти матчах «Сент-Этьен» забил 9 голов, что свидетельствует о хорошем уровне агрессии в атаке.Люка Стассен, лучший бомбардир команды, наколотил 12 мячей в 29 играх. В то же время оборона остаeтся уязвимой: 10 пропущенных мячей за 5 туров, а в среднем – 2.0 за игру. Особенно слабым звеном остаются фланги и игра при стандартах. Тем не менее, мотивация и поддержка трибун могут сыграть ключевую роль.

«Тулуза»

Команда находится на 12-й строчке с 39 очками и не проигрывает уже три тура. Однако победа была только одна – над «Ренном» дома. В последних пяти матчах «Тулуза» забила всего 4 мяча и продолжает испытывать трудности в завершающей стадии атак.Закария Абуклал остаeтся самым результативным игроком команды, но с 7 мячами за сезон он не даeт нужного объeма. Защита более организована по сравнению с «Сент-Этьеном», всего 5 пропущенных за 5 туров. Команда старается действовать от обороны, но не всегда эффективно использует моменты на контратаках.

Факты о командах:

«Сент-Этьен»

Забивает в 5 матчах подряд

9 голов и 10 пропущенных за 5 туров

В среднем 1.8 гола за игру в атаке, 2.0 – пропущенных

Пропускает в 20 из 22 последних матчей

«Тулуза»

Не проигрывает 3 тура

4 гола и 5 пропущенных за 5 матчей

В среднем 0.8 гола за игру в атаке, 1.0 – пропущенных

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи 31% (8) 38% (10) 31% (8) 30 Забитых мячей 27 1.15 В среднем за матч 1.04 3:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 15 тур Тулуза 2 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 5 тур Сент-Этьен 2 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 34 тур Сент-Этьен 2 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 7 тур Тулуза 2 : 3 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 20 тур Сент-Этьен 2 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 11 тур Тулуза 0 : 0 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 22 тур Тулуза 0 : 3 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 3 тур Сент-Этьен 0 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 36 тур Сент-Этьен 0 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 1 тур Тулуза 2 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 27 тур Тулуза 1 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 9 тур Сент-Этьен 0 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 24 тур Тулуза 0 : 0 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 6 тур Сент-Этьен 1 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 20 тур Сент-Этьен 2 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 2 тур Тулуза 2 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 23 тур Тулуза 0 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 7 тур Сент-Этьен 1 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 21 тур Сент-Этьен 2 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 5 тур Тулуза 0 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 37 тур Сент-Этьен 0 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 2 тур Тулуза 3 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 36 тур Сент-Этьен 2 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 18 тур Тулуза 3 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 29 тур Сент-Этьен 0 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 11 тур Тулуза 0 : 2 Сент-Этьен

Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Тулуза»

С учeтом турнирной ситуации, формаций команд и статистики, «Сент-Этьен» обязан играть на победу. Команда активна в атаке, но слаба в обороне. «Тулуза» – более уравновешенная, но не обладает должной мотивацией. Ожидается матч с инициативой у хозяев, возможным обменом голами и минимальной победой «Сент-Этьена».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сент-Этьена»

Рекомендованные ставки: