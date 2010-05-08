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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Тулуза
Сент-Этьен - Тулуза: обзор матча 08 мая 2010
Сент-Этьен
08.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 1
Завершен
Тулуза
62'
А. Жиньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Тулуза
Замена
А. Эбондо
️️️️
Ш. М'Бенге
Замена
Л. Перрен
️️️️
С. Варро
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
Ф. Табану
ГОЛ! 0:1!
А. Жиньяк
Замена
Э. Ривьер
️️️️
К. Миральяс
Замена
Д. Пайет
️️️️
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Э. Капу
Желтая карточка
Г. Н'Дав
Желтая карточка
Й. Беналуан
12'
Желтая карточка
П. Диакате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3-2-3-2
40
Жано
15
Диакате
27
Варро
8
Н'Дав
29
Беналуан
35
Дабо
20
Сако
8
Матюиди
6
Фернандес
18
Бергессио
87
Миральяс
4-1-4-1
16
Пеле
12
М'Бенге
2
Фофана
3
Конгре
17
Думбе
6
Капу
55
Машаду
17
Сиссоко
14
Сирье
27
Табану
10
Жиньяк
6
Фернандес
10
Пайет
10
Пайет
6
Фернандес
27
Варро
24
Перрен
24
Перрен
27
Варро
87
Миральяс
97
Ривьер
97
Ривьер
87
Миральяс
12
М'Бенге
23
Эбондо
23
Эбондо
12
М'Бенге
27
Табану
7
Мансаре
7
Мансаре
27
Табану
Остались в запасе
Сент-Этьен
Тулуза
1
Венсан Планте
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
16
Оливье Блондель
ВР
6
Энтони Дево
ОП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
16
Оливье Блондель
ВР
6
Энтони Дево
ОП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Сент-Этьен - Тулуза
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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