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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Сент-Этьен
Тулуза - Сент-Этьен: обзор матча 29 января 2017
Тулуза
29.01.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 3
Завершен
Сент-Этьен
9'
Н. Ру (П)
55'
К. Монне-Паке
67'
Н. Ру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Сент-Этьен
82'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Р. Амума
Замена
Ж. Пи
️️️️
О. Трехо
75'
73'
Замена
А. Норден
️️️️
А. Кейта
Замена
П. Нинков
️️️️
Д. Дурмаз
70'
69'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Ж. Верету
67'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Н. Ру
Замена
О. Тойвонен
️️️️
К. Жан
64'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
60'
57'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Монне-Паке
Пас отдал
Ф. Погба
51'
Желтая карточка
Н. Ру
Красная карточка
Сомалья
47'
26'
Желтая карточка
К. Малку
12'
Желтая карточка
Ж. Верету
Желтая карточка
А. Лафон
9'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Ру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Сент-Этьен
32
Амиду Кейта
ВР
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ПП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
4-1-2-1-2
40
Лафон
6
Жульен
29
Мубандже
6
Диоп
98
Амьен-Аду
29
Бли
7
Сомалья
10
Дурмаз
8
Трехо
10
Жан
22
Брейтуэйт
4-1-2-2
32
Кейта
19
Погба
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
24
Малку
10
Селнаэс
22
Монне-Паке
17
Верету
26
Ру
17
Амума
8
Трехо
29
Пи
29
Пи
8
Трехо
10
Дурмаз
24
Нинков
24
Нинков
10
Дурмаз
10
Жан
11
Тойвонен
11
Тойвонен
10
Жан
32
Кейта
70
Норден
70
Норден
32
Кейта
17
Верету
18
Лемуан
18
Лемуан
17
Верету
17
Амума
6
Дабо
6
Дабо
17
Амума
Остались в запасе
Тулуза
Сент-Этьен
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
42
Антони Месонньяль
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
42
Антони Месонньяль
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Тулуза - Сент-Этьен
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Муниципал
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