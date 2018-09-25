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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Сент-Этьен
Тулуза - Сент-Этьен: обзор матча 25 сентября 2018
Тулуза
25.09.2018, вторник, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 3
Завершен
Сент-Этьен
63'
М. Градель
78'
Д. Дурмаз
23'
Л. Диони
66'
Р. Кабелла
75'
Я. Салибу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Сент-Этьен
90'
+2
Желтая карточка
Р. Кабелла
Желтая карточка
Ж. Тодибо
87'
82'
Замена
Р. Амума
️️️️
Л. Диони
ГОЛ! 2:3!
Д. Дурмаз
Пас отдал
М. Градель
78'
75'
ГОЛ! 1:3!
Я. Салибу
Пас отдал
О. Селнаэс
73'
Замена
Я. Салибу
️️️️
А. Норден
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
М. Доссеви
72'
66'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кабелла
Пас отдал
О. Селнаэс
64'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
А. Диуссе
Замена
Ф. Мубеле
️️️️
А. Исека
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Градель
Пас отдал
М. Доссеви
63'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диони
Пас отдал
Г. Силва
21'
Желтая карточка
К. Монне-Паке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
99
Луи Диони
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Рейне
29
Мубандже
20
Тодибо
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
10
Градель
14
Доссеви
15
Босток
5
Гарсия
9
Исека
4-1-1-2-2
16
Руффье
2
Салиба
15
Колоджейчак
3
Суботич
11
Силва
6
М'Вила
10
Диуссе
5
Кабелла
70
Норден
22
Монне-Паке
99
Диони
9
Исека
19
Мубеле
19
Мубеле
9
Исека
14
Доссеви
10
Дурмаз
10
Дурмаз
14
Доссеви
99
Диони
17
Амума
17
Амума
99
Диони
10
Диуссе
10
Селнаэс
10
Селнаэс
10
Диуссе
70
Норден
93
Салибу
93
Салибу
70
Норден
Остались в запасе
Тулуза
Сент-Этьен
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Тулуза - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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