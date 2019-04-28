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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Тулуза
Сент-Этьен - Тулуза: обзор матча 28 апреля 2019
Сент-Этьен
28.04.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
2'
Р. Берич
10'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Тулуза
83'
Желтая карточка
И. Силла
Желтая карточка
М. Дебюши
68'
47'
Желтая карточка
И. Сангаре
ГОЛ! 2:0!
Р. Берич
Пас отдал
В. Хазри
10'
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
П. Полома
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
70
Арно Норден
ЛВ
99
Луи Диони
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Руффье
24
Перрен
2
Салиба
39
Полома
26
Дебюши
6
М'Вила
23
Вада
5
Кабелла
10
Хазри
9
Берич
17
Амума
4-3-3
30
Рейне
98
Амьен-Аду
3
Седзи
29
Мубандже
4
Силла
6
Сидибе
6
Сангаре
18
Каюзак
10
Градель
14
Доссеви
10
Дурмаз
Остались в запасе
Сент-Этьен
Тулуза
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
99
Луи Диони
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
99
Луи Диони
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Сент-Этьен - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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