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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Тулуза
Сент-Этьен - Тулуза: обзор матча 14 января 2018
Сент-Этьен
14.01.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
45'
Р. Берич (П)
86'
А. Диуссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Тулуза
90'
+2
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
ГОЛ! 2:0!
А. Диуссе
86'
Желтая карточка
Б. Дабо
80'
45'
Желтая карточка
А. Делор
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Берич
45'
38'
Желтая карточка
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
29
Алексис Бли
ОП
10
Макс Градель
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Сомалья
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-2-2-2
40
Мулен
11
Силва
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
4
Лакруа
17
Пажо
6
Дабо
19
Бамба
5
Кабелла
9
Берич
17
Амума
4-2-3-1
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Жульен
6
Диоп
4
Силла
6
Сангаре
29
Бли
10
Градель
16
Имбула
7
Сомалья
9
Делор
Остались в запасе
Сент-Этьен
Тулуза
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
42
Антони Месонньяль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
42
Антони Месонньяль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Сент-Этьен - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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