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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Тулуза
Сент-Этьен - Тулуза: обзор матча 28 августа 2016
Сент-Этьен
28.08.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Тулуза
87'
Желтая карточка
А. Бли
83'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
О. Трехо
Замена
Н. Ру
️️️️
А. Савье
82'
Замена
Ж. Верету
️️️️
В. Пажо
80'
Желтая карточка
В. Пажо
73'
72'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
И. Силла
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
К. Монне-Паке
70'
59'
Замена
Ж. Пи
️️️️
О. Тойвонен
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
6
Анри Савье
ПП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
РФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Сомалья
ЦП
11
Ола Тойвонен
АП
8
Оскар Трехо
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
4-1-2-1-2
16
Руффье
24
Малку
28
Теофил-Катерин
19
Погба
18
Пьерр-Габриэль
10
Селнаэс
17
Пажо
6
Савье
6
Таннан
9
Берич
22
Монне-Паке
3-3-1-2-1
40
Лафон
29
Мубандже
6
Диоп
6
Жульен
20
Яго
29
Бли
4
Силла
7
Сомалья
11
Тойвонен
8
Трехо
29
Эдуард
22
Монне-Паке
18
Лемуан
18
Лемуан
22
Монне-Паке
17
Пажо
17
Верету
17
Верету
17
Пажо
6
Савье
26
Ру
26
Ру
6
Савье
11
Тойвонен
29
Пи
29
Пи
11
Тойвонен
4
Силла
10
Дурмаз
10
Дурмаз
4
Силла
8
Трехо
14
Бодигер
14
Бодигер
8
Трехо
Остались в запасе
Сент-Этьен
Тулуза
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
20
Матье Кафаро
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
Остались в запасе
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
20
Матье Кафаро
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Сент-Этьен - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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