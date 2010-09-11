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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Сент-Этьен
Тулуза - Сент-Этьен: обзор матча 11 сентября 2010
Тулуза
11.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
34'
Л. Батльес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Сент-Этьен
Желтая карточка
П. Машаду
Замена
Й. Эндрю
️️️️
М. Баял Салл
Замена
Я. Тафе
️️️️
Д. Браатен
Замена
Б. Саного
️️️️
Б. Сако
Замена
К. Ландрен
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
М. Четто
ГОЛ! 0:1!
Л. Батльес
16'
Желтая карточка
А. Эбондо
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ш. М'Бенге
14'
13'
Желтая карточка
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
25
Сиди Санья
ЛП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
28
Бубакар Саного
ЦФ
4-2-4
28
Валверде
12
М'Бенге
4
Четто
3
Конгре
17
Джуниньо
6
Капу
6
Дево
55
Машаду
27
Табану
17
Дидо
22
Браатен
4-1-3-1-1
40
Жано
23
Эбондо
6
Монсоро
26
Баял Салл
3
Боканегра
23
Гилявоги
20
Сако
8
Матюиди
10
Батльес
10
Пайет
97
Ривьер
22
Браатен
9
Тафе
9
Тафе
22
Браатен
12
М'Бенге
17
Сиссоко
17
Сиссоко
12
М'Бенге
26
Баял Салл
21
Эндрю
21
Эндрю
26
Баял Салл
10
Батльес
8
Ландрен
8
Ландрен
10
Батльес
20
Сако
28
Саного
28
Саного
20
Сако
Остались в запасе
Тулуза
Сент-Этьен
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
40
Жесси Мулен
ВР
25
Сиди Санья
ЛП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
25
Сиди Санья
ЛП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Тулуза - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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