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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Тулуза
Сент-Этьен - Тулуза: обзор матча 15 сентября 2019
Сент-Этьен
15.09.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 2
Завершен
Тулуза
45'
Р. Амума
56'
Р. Амума
15'
М. Градель (П)
24'
А. Исека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Тулуза
Желтая карточка
З. Юссуф
90'
+1
Желтая карточка
А. Мукуди
79'
ГОЛ! 2:2!
Р. Амума
Пас отдал
Д. Буанга
56'
ГОЛ! 1:2!
Р. Амума
Пас отдал
Я. М'Вила
45'
Желтая карточка
Л. Перрен
37'
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Исека
Пас отдал
У. Саид
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Руффье
15
Колоджейчак
24
Перрен
2
Мукуди
26
Дебюши
6
М'Вила
29
Кабай
99
Буанга
10
Будебуз
10
Хазри
17
Амума
4-1-3-2
30
Рейне
98
Амьен-Аду
31
Морейра
18
Диаките
4
Силла
6
Сангаре
10
Градель
17
Макенго
21
Ванкер
22
Саид
9
Исека
Остались в запасе
Сент-Этьен
Тулуза
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Сент-Этьен - Тулуза
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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