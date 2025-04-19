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«Сент-Этьен» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

19 апреля 2025 11:44
Сент-Этьен - Лион
20 апр. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 30 тур
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1.8
Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
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20 апреля 2025 года на стадионе «Жоффруа-Гишар» в рамках 30-го тура Лиги 1 состоится матч между французскими клубами «Сент-Этьен» и «Лион». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и предстоящий матч может стать решающим для обеих сторон в борьбе за свои цели в чемпионате. «Сент-Этьен» стремится вырваться из зоны вылета, а «Лион», борющийся за места в Европе, надеется на победу.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» в текущем сезоне испытывает значительные проблемы с результатами, несмотря на наличие нескольких талантливых игроков, таких как Люка Стассен, который является лучшим бомбардиром команды с 10 голами. После 29 туров команда набрала 24 очка и занимает 17-е место. «Сент-Этьен» не выигрывает в 12 последних матчах, что свидетельствует о проблемах с поддержанием стабильной формы. Команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, но в то же время пропускает в среднем 2.80 гола за матч, что говорит о слабой обороне. Несмотря на это, они могут рассчитывать на домашний стадион и поддержку болельщиков, чтобы попытаться вырвать важные очки.

«Лион»

«Лион», с другой стороны, демонстрирует значительно лучшую форму, имея в активе 51 очко и находясь на 4-м месте в турнирной таблице. Лучший бомбардир команды, Александр Ляказетт, с 16 голами продолжает вести команду за собой. В последних 5 играх «Лион» забил 13 голов, но и пропустил 13, что указывает на слабости в обороне. Несмотря на это, «Лион» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что подчеркивает их конкурентоспособность в текущем сезоне. Их цель – закрепиться в верхней части таблицы и обеспечить себе место в еврокубках.

Факты о командах

«Сент-Этьен»:

  • 17-е место с 24 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 2.80 гола за игру.
  • Не выигрывает в 12 последних матчах.

«Лион»:

  • 4-е место с 51 очком.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Лион»

Исходя из текущей формы команд, «Лион» выглядит фаворитом предстоящего матча. Несмотря на то что «Сент-Этьен» играет дома, их проблемы в обороне и серия из 12 матчей без побед дают понять, что им будет тяжело бороться с более сильным соперником. «Лион» продемонстрировал хорошую атакующую игру, несмотря на определeнные проблемы с обороной. Команда, скорее всего, воспользуется возможностью забить несколько голов в этом матче и одержать победу.

С учетом того, что «Сент-Этьен» пропускает много голов, а «Лион» не отличается стабильной защитой, можно ожидать результативную игру. Предполагаемый исход – победа «Лиона» с разницей в 1-2 гола.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Лиона» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.8
Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
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Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Лион Сент-Этьен
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