10 мая на стадионе «Огюст Делон» состоится матч 33-го тура Лиги 1 между «Реймсом» и «Сент-Этьеном». Обе команды находятся в непростой ситуации: хозяева борются за место в середине таблицы, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета. Игра обещает быть напряженной и может стать решающей для «Сент-Этьена» в борьбе за выживание.

«Реймс»

«Реймс» идет на 13-й строчке с 33 очками и демонстрирует осторожную игру, сосредоточившись на защите. Команда редко радует результативностью: всего 3 гола в последних 5 турах, но при этом оборона работает стабильно – всего 2 пропущенных мяча за этот отрезок. Лидер атак Кейто Накамура продолжает удерживать статус основного бомбардира с 12 голами за сезон. «Реймс» неплохо играет дома и часто добивается минимальных побед или ничьих, делая ставку на строгую оборону.

«Сент-Этьен»

Гости замыкают турнирную таблицу на 17-м месте с 27 очками. Команда находится в кризисе: поражения сменяются ничьими, и победа остается редкостью. Тем не менее, «Сент-Этьен» забивает в 4 матчах подряд, а в последних 5 играх отличился 7 раз. Люка Стассен с 12 голами является главным оружием команды в атаке. Основная проблема гостей – катастрофическая оборона: 11 пропущенных мячей за последние 5 туров и серия из 20 матчей подряд с пропущенными голами говорят о системных трудностях.

Факты о командах:

«Реймс»

В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Надежная оборона: всего 2 пропущенных гола в 5 последних матчах.

«Сент-Этьен»

В последних 5 матчах: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

Пропускает в 20 матчах подряд.

Личные встречи 22% (4) 33% (6) 44% (8) 19 Забитых мячей 30 1.06 В среднем за матч 1.67 3:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 33 тур Реймс 0 : 2 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 16 тур Сент-Этьен 3 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 37 тур Сент-Этьен 1 : 2 Реймс Франция. Лига 1, 18 тур Реймс 2 : 0 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 26 тур Сент-Этьен 1 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 19 тур Реймс 3 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 26 тур Сент-Этьен 1 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 17 тур Реймс 3 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 33 тур Реймс 0 : 2 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 13 тур Сент-Этьен 2 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур Реймс 1 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 12 тур Сент-Этьен 3 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 20 тур Реймс 1 : 2 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 2 тур Сент-Этьен 3 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 33 тур Реймс 2 : 2 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 15 тур Сент-Этьен 4 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 25 тур Реймс 1 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 7 тур Сент-Этьен 0 : 0 Реймс

Прогноз на матч «Реймс» – «Сент-Этьен»

«Реймс» выглядит более сбалансированно за счет надежной обороны, тогда как «Сент-Этьен» старается играть смело впереди, но постоянно проваливается сзади. Вероятно, хозяева воспользуются слабой защитой соперника и постараются добыть минимальную победу. Однако, с учетом того, что «Сент-Этьен» регулярно забивает, можно ожидать гол и от гостей. Прогнозируем сдержанную победу «Реймса» с минимальным счетом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Реймса».

Рекомендованные ставки: