10 мая на стадионе «Огюст Делон» состоится матч 33-го тура Лиги 1 между «Реймсом» и «Сент-Этьеном». Обе команды находятся в непростой ситуации: хозяева борются за место в середине таблицы, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета. Игра обещает быть напряженной и может стать решающей для «Сент-Этьена» в борьбе за выживание.
«Реймс»
«Реймс» идет на 13-й строчке с 33 очками и демонстрирует осторожную игру, сосредоточившись на защите. Команда редко радует результативностью: всего 3 гола в последних 5 турах, но при этом оборона работает стабильно – всего 2 пропущенных мяча за этот отрезок. Лидер атак Кейто Накамура продолжает удерживать статус основного бомбардира с 12 голами за сезон. «Реймс» неплохо играет дома и часто добивается минимальных побед или ничьих, делая ставку на строгую оборону.
«Сент-Этьен»
Гости замыкают турнирную таблицу на 17-м месте с 27 очками. Команда находится в кризисе: поражения сменяются ничьими, и победа остается редкостью. Тем не менее, «Сент-Этьен» забивает в 4 матчах подряд, а в последних 5 играх отличился 7 раз. Люка Стассен с 12 голами является главным оружием команды в атаке. Основная проблема гостей – катастрофическая оборона: 11 пропущенных мячей за последние 5 туров и серия из 20 матчей подряд с пропущенными голами говорят о системных трудностях.
Факты о командах:
«Реймс»
- В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
- Надежная оборона: всего 2 пропущенных гола в 5 последних матчах.
«Сент-Этьен»
- В последних 5 матчах: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения.
- Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.
- Пропускает в 20 матчах подряд.
Прогноз на матч «Реймс» – «Сент-Этьен»
«Реймс» выглядит более сбалансированно за счет надежной обороны, тогда как «Сент-Этьен» старается играть смело впереди, но постоянно проваливается сзади. Вероятно, хозяева воспользуются слабой защитой соперника и постараются добыть минимальную победу. Однако, с учетом того, что «Сент-Этьен» регулярно забивает, можно ожидать гол и от гостей. Прогнозируем сдержанную победу «Реймса» с минимальным счетом.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Реймса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Реймса» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Реймса» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Победа «Реймса» – коэффициент 1.95