Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Сент-Этьен»: Лига 1, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:13
Реймс - Сент-Этьен
10 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
Перейти в онлайн матча
6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Реймса»
Сделать ставку

10 мая на стадионе «Огюст Делон» состоится матч 33-го тура Лиги 1 между «Реймсом» и «Сент-Этьеном». Обе команды находятся в непростой ситуации: хозяева борются за место в середине таблицы, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета. Игра обещает быть напряженной и может стать решающей для «Сент-Этьена» в борьбе за выживание.

«Реймс»

«Реймс» идет на 13-й строчке с 33 очками и демонстрирует осторожную игру, сосредоточившись на защите. Команда редко радует результативностью: всего 3 гола в последних 5 турах, но при этом оборона работает стабильно – всего 2 пропущенных мяча за этот отрезок. Лидер атак Кейто Накамура продолжает удерживать статус основного бомбардира с 12 голами за сезон. «Реймс» неплохо играет дома и часто добивается минимальных побед или ничьих, делая ставку на строгую оборону.

«Сент-Этьен»

Гости замыкают турнирную таблицу на 17-м месте с 27 очками. Команда находится в кризисе: поражения сменяются ничьими, и победа остается редкостью. Тем не менее, «Сент-Этьен» забивает в 4 матчах подряд, а в последних 5 играх отличился 7 раз. Люка Стассен с 12 голами является главным оружием команды в атаке. Основная проблема гостей – катастрофическая оборона: 11 пропущенных мячей за последние 5 туров и серия из 20 матчей подряд с пропущенными голами говорят о системных трудностях.

Факты о командах:

«Реймс»

  • В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Надежная оборона: всего 2 пропущенных гола в 5 последних матчах.

«Сент-Этьен»

  • В последних 5 матчах: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Пропускает в 20 матчах подряд.

Личные встречи
22% (4)
33% (6)
44% (8)
19
Забитых мячей
30
1.06
В среднем за матч
1.67
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0 : 2
10.05.2025
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
3 : 1
04.01.2025
Реймс
Франция. Лига 1, 37 тур
Сент-Этьен
1 : 2
14.05.2022
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
2 : 0
11.12.2021
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1 : 1
20.02.2021
Реймс
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3 : 1
09.01.2021
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1 : 1
23.02.2020
Реймс
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
3 : 1
08.12.2019
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0 : 2
21.04.2019
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 13 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.11.2018
Реймс
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1 : 1
24.01.2016
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3 : 0
31.10.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1 : 2
10.01.2015
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
17.08.2014
Реймс
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
2 : 2
13.04.2014
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
4 : 0
30.11.2013
Реймс
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
1 : 1
17.02.2013
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
0 : 0
30.09.2012
Реймс
Показать все

Прогноз на матч «Реймс» – «Сент-Этьен»

«Реймс» выглядит более сбалансированно за счет надежной обороны, тогда как «Сент-Этьен» старается играть смело впереди, но постоянно проваливается сзади. Вероятно, хозяева воспользуются слабой защитой соперника и постараются добыть минимальную победу. Однако, с учетом того, что «Сент-Этьен» регулярно забивает, можно ожидать гол и от гостей. Прогнозируем сдержанную победу «Реймса» с минимальным счетом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Реймса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Реймса» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Реймса» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Победа «Реймса» – коэффициент 1.95

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Реймса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Реймс
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 