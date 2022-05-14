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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Реймс
Сент-Этьен - Реймс: обзор матча 14 мая 2022
Сент-Этьен
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 2
Завершен
Реймс
12'
Э. Мангала
2'
М. Манетси
61'
К. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Реймс
Замена
А. Норден
️️️️
М. Трауко
81'
80'
Замена
Д. Лопи
️️️️
Э. Билал Туре
74'
Замена
А. Флипс
️️️️
Э. Гравийон
Замена
Р. Амума
️️️️
И. Масон
71'
Замена
А. Мукуди
️️️️
С. Соу
65'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Р. Будебуз
65'
Замена
Ф. Сако
️️️️
М. Наде
64'
61'
ГОЛ! 1:2!
К. Думбия
Пас отдал
У. Экитике
46'
Замена
М. Буси
️️️️
Б. Локо
46'
Замена
Э. Гравийон
️️️️
М. ван Берген
46'
Замена
У. Экитике
️️️️
И. Кеббаль
ГОЛ! 1:1!
Э. Мангала
12'
Желтая карточка
Э. Мангала
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Манетси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
11
Камори Думбия
АП
10
Илан Кеббаль
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
3-3-1-2-1
13
Бернардони
5
Мангала
4
Соу
50
Наде
47
Трауко
29
Гурна
97
Масон
45
Камара
99
Буанга
10
Будебуз
10
Хазри
4-2-2-2
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
5
Абдельхамид
2
Локо
5
Манетси
5
Матусива
11
Думбия
10
Кеббаль
7
ван Берген
19
Туре
97
Масон
17
Амума
17
Амума
97
Масон
4
Соу
2
Мукуди
2
Мукуди
4
Соу
50
Наде
77
Сако
77
Сако
50
Наде
47
Трауко
70
Норден
70
Норден
47
Трауко
10
Будебуз
27
Кривелли
27
Кривелли
10
Будебуз
7
ван Берген
55
Гравийон
55
Гравийон
7
ван Берген
2
Локо
44
Буси
44
Буси
2
Локо
19
Туре
30
Лопи
30
Лопи
19
Туре
Гравийон
70
Флипс
70
Флипс
Гравийон
10
Кеббаль
22
Экитике
22
Экитике
10
Кеббаль
Остались в запасе
Сент-Этьен
Реймс
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мартен Аделин
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мартен Аделин
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Сент-Этьен - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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