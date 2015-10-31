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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Реймс
Сент-Этьен - Реймс: обзор матча 31 октября 2015
Сент-Этьен
31.10.2015, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 0
Завершен
Реймс
63'
Р. Берич
68'
П. Оньянге (АГ)
83'
В. Эйссерик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Реймс
Замена
Р. Коад
️️️️
Ж. Клеман
87'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Р. Берич
85'
ГОЛ! 3:0!
В. Эйссерик
Пас отдал
Н. Ру
83'
81'
Замена
О. Фортеш
️️️️
Ф. Бюло
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
К. Монне-Паке
75'
73'
Замена
Д. Ригонато
️️️️
Джордан
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Оньянге
68'
67'
Желтая карточка
А. Пеже
67'
Замена
Г. Кюи
️️️️
А. Пеже
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
Ф. Клер
63'
Желтая карточка
В. Эйссерик
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
28
Энтони Вебер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
19
Погба
24
Перрен
29
Клер
17
Пажо
11
Клеман
9
Эйссерик
9
Берич
26
Ру
22
Монне-Паке
3-1-3-1-2
30
Пласид
14
Траоре
28
Вебер
22
Такальфред
6
Дево
19
Пеже
8
Оньянге
18
Бюло
13
Синьорино
9
Джордан
12
де Превилль
11
Клеман
24
Коад
24
Коад
11
Клеман
22
Монне-Паке
38
Баэбек
38
Баэбек
22
Монне-Паке
9
Берич
11
Мопе
11
Мопе
9
Берич
9
Джордан
37
Ригонато
37
Ригонато
9
Джордан
18
Бюло
7
Фортеш
7
Фортеш
18
Бюло
19
Пеже
99
Кюи
99
Кюи
19
Пеже
Остались в запасе
Сент-Этьен
Реймс
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
12
Оменуке Мфулу
ОП
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Остались в запасе
12
Оменуке Мфулу
ОП
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Сент-Этьен - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол HD
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