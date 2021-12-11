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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Сент-Этьен
Реймс - Сент-Этьен: обзор матча 11 декабря 2021
Реймс
11.12.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
23'
Э. Билал Туре (П)
89'
Н. Мбюкю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Сент-Этьен
ГОЛ! 2:0!
Н. Мбюкю
Пас отдал
У. Экитике
89'
88'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
М. Трауко
79'
Желтая карточка
В. Хазри
Замена
С. Сиссоко
️️️️
А. Матусива
76'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
И. Кеббаль
74'
67'
Желтая карточка
И. Масон
Замена
Б. Локо
️️️️
Конан
64'
Замена
А. Донис
️️️️
Э. Билал Туре
64'
Замена
М. Кассама
️️️️
Д. Лопи
64'
Желтая карточка
В. Фас
54'
54'
Замена
И. Нею
️️️️
З. Юссуф
Желтая карточка
Конан
53'
53'
Замена
И. Масон
️️️️
Г. Силва
46'
Замена
С. Баич
️️️️
Э. Грин
45'
+1
Красная карточка
Д. Буанга
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Билал Туре
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
22
Уго Экитике
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
11
Камори Думбия
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
4-2-3-1
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
55
Гравийон
25
Фоке
5
Матусива
30
Лопи
22
Экитике
10
Кеббаль
70
Флипс
19
Туре
4-2-3-1
42
Грин
47
Трауко
15
Колоджейчак
50
Наде
11
Силва
45
Камара
28
Юссуф
70
Норден
10
Будебуз
99
Буанга
10
Хазри
33
Конан
2
Локо
2
Локо
33
Конан
30
Лопи
8
Кассама
8
Кассама
30
Лопи
5
Матусива
6
Сиссоко
6
Сиссоко
5
Матусива
10
Кеббаль
11
Мбюкю
11
Мбюкю
10
Кеббаль
19
Туре
22
Донис
22
Донис
19
Туре
42
Грин
23
Баич
23
Баич
42
Грин
11
Силва
97
Масон
97
Масон
11
Силва
28
Юссуф
91
Нею
91
Нею
28
Юссуф
47
Трауко
11
Крассо
11
Крассо
47
Трауко
Остались в запасе
Реймс
Сент-Этьен
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
11
Камори Думбия
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
29
Люка Гурна
ОП
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
24
Адиль Аушиш
АП
32
Янис Льери
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
11
Камори Думбия
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Остались в запасе
29
Люка Гурна
ОП
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
24
Адиль Аушиш
АП
32
Янис Льери
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Реймс - Сент-Этьен
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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