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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Сент-Этьен
Реймс - Сент-Этьен: обзор матча 24 января 2016
Реймс
24.01.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
89'
А. Манди
60'
Ж. Баэбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Сент-Этьен
ГОЛ! 1:1!
А. Манди
Пас отдал
Д. Канкава
89'
86'
Замена
Б. Корнье
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Г. Шарбонье
79'
Желтая карточка
Д. Ригонато
77'
Замена
О. Фортеш
️️️️
М. Такальфред
64'
64'
Желтая карточка
Ф. Погба
60'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Баэбек
Пас отдал
А. Содерлунд
48'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
45'
Замена
Ж. Бризон
️️️️
Л. Перрен
Замена
Д. Ригонато
️️️️
Джордан
32'
Желтая карточка
М. Такальфред
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
9
Джордан
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
37
Диего Ригонато
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
4-2-1-3
30
Пласид
28
Вебер
22
Такальфред
2
Манди
14
Траоре
23
Канкава
8
Оньянге
13
Синьорино
12
де Превилль
14
Шарбонье
9
Джордан
3-2-2-3
16
Руффье
39
Полома
24
Перрен
19
Погба
28
Теофил-Катерин
26
Баял Салл
18
Лемуан
17
Пажо
22
Монне-Паке
38
Баэбек
16
Содерлунд
22
Такальфред
7
Фортеш
7
Фортеш
22
Такальфред
9
Джордан
37
Ригонато
37
Ригонато
9
Джордан
14
Шарбонье
89
Н'Гог
89
Н'Гог
14
Шарбонье
24
Перрен
27
Бризон
27
Бризон
24
Перрен
22
Монне-Паке
10
Корнье
10
Корнье
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Реймс
Сент-Этьен
19
Алексис Пеже
ЦП
12
Оменуке Мфулу
ОП
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
40
Жесси Мулен
ВР
24
Рено Коад
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
19
Алексис Пеже
ЦП
12
Оменуке Мфулу
ОП
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
24
Рено Коад
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Реймс - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Огюст Делоне
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