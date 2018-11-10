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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Реймс
Сент-Этьен - Реймс: обзор матча 10 ноября 2018
Сент-Этьен
10.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 0
Завершен
Реймс
1'
М. Дебюши
39'
В. Хазри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Реймс
Желтая карточка
Г. Силва
80'
Желтая карточка
Л. Диони
67'
ГОЛ! 2:0!
В. Хазри
Пас отдал
О. Селнаэс
39'
Желтая карточка
Р. Амума
27'
18'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
ГОЛ! 1:0!
М. Дебюши
Пас отдал
В. Хазри
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
3
Бьорн Энгелс
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Нолан Мбемба
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
24
Перрен
15
Колоджейчак
3
Суботич
26
Дебюши
10
Селнаэс
6
М'Вила
5
Кабелла
10
Хазри
99
Диони
17
Амума
3-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
26
Мбемба
5
Дингом
10
Уден
20
Кафаро
19
Чаваррия
Остались в запасе
Сент-Этьен
Реймс
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
39
Али Ндом
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
39
Али Ндом
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Сент-Этьен - Реймс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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