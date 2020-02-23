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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Реймс
Сент-Этьен - Реймс: обзор матча 23 февраля 2020
Сент-Этьен
23.02.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
73'
Д. Буанга
90+3'
Б. Диа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Реймс
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Диа
87'
Желтая карточка
М. Манетси
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
Пас отдал
Ф. Онора
73'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
45
Махди Камара
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Франк Онора
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Шарель Аби
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
33
Конан
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
3-1-2-3-1
40
Мулен
15
Колоджейчак
2
Салиба
26
Дебюши
6
М'Вила
45
Камара
29
Кабай
99
Буанга
10
Будебуз
9
Онора
99
Диони
4-2-1-1-2
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
21
Дисаси
11
Камара
7
Шавалерен
5
Манетси
8
Кассама
7
Думбия
22
Диа
19
Туре
Остались в запасе
Сент-Этьен
Реймс
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
33
Конан
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Шарель Аби
ЦФ
Остались в запасе
33
Конан
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Сент-Этьен - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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