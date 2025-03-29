Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил на выезде «Сент-Этьен» (6:1)

«ПСЖ» в 27-м туре Лиги 1 крупно обыграл в гостях «Сент-Этьен». Парижане уступали по ходу встречи.

В воротах «ПСЖ» играл Матвей Сафонов.

У «Сент-Этьена» голевым пасом отметился бывший футболист «Рубина» Зурико Давиташвили.

Парижане станут чемпионами, если «Монако» и «Ницца» сегодня сыграют вничью. «Сент-Этьен», десятикратный чемпион, идет в зоне вылета.

Франция. Лига 1. 27-й тур

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:6 (1:1)

Голы: 1:0 – Стассин, 9; 1:1 – Рамуш, 43 (с пенальти); 1:2 – Кварацхелия, 50; 1:3 – Дуэ, 53; 1:4 – Невеш, 62; 1:5 – Дуэ, 66; 1:6 – Мбайе, 90.

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