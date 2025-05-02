3 мая на стадионе «Жоффруа-Гишар» состоится матч 32 тура Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Монако». Хозяева борются за выживание, а гости продолжают гонку за зону Лиги чемпионов. Обе команды играют с акцентом на атаку, но испытывают проблемы в обороне, что предвещает открытую игру с голами.
«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» занимает 17 место с 27 очками. Последний матч завершился поражением от «Страсбура» (1:3). Лидером атаки остаeтся Люка Стассен с 12 голами в 29 матчах. В последних 5 матчах команда забила 7 и пропустила 14 мячей (в среднем 1.40 и 2.80 за игру). «Сент-Этьен» забивает в 3 матчах подряд, но оборона остаeтся самой слабой в лиге, пропуская в 19 матчах кряду. Дома команда делает ставку на фланговые атаки и стандарты, но теряет концентрацию в защите.
«Монако»
«Монако» занимает 4 место с 55 очками. Последняя игра завершилась ничьей с «Гавром» (1:1). Лидером атаки остаeтся Мика Бирет с 15 голами в 23 матчах. В последних 5 играх команда забила 7 и пропустила 4 мяча (в среднем 1.40 и 0.80 за игру). «Монако» не проигрывает 3 матча подряд, сохраняя баланс между атакой и обороной. Команда активно использует контроль мяча, быстрые фланги и эффективные стандарты.
Факты о командах:
«Сент-Этьен»
- Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 2.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 19 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах.
«Монако»
- Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- Забивает в 10 из 12 последних матчей.
Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Монако»
Матч обещает быть насыщенным и результативным: «Сент-Этьен» дома традиционно играет с акцентом на атаку, несмотря на проблемы в обороне. «Монако» подходит к игре в лучшей форме и будет доминировать за счeт владения мячом и использования флангов. Учитывая слабую защиту хозяев и стабильную результативность гостей, «Монако» имеет хорошие шансы на победу.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Монако».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Монако» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Точный счeт 1:3 в пользу «Монако» – коэффициент 10.00