3 мая на стадионе «Жоффруа-Гишар» состоится матч 32 тура Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Монако». Хозяева борются за выживание, а гости продолжают гонку за зону Лиги чемпионов. Обе команды играют с акцентом на атаку, но испытывают проблемы в обороне, что предвещает открытую игру с голами.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занимает 17 место с 27 очками. Последний матч завершился поражением от «Страсбура» (1:3). Лидером атаки остаeтся Люка Стассен с 12 голами в 29 матчах. В последних 5 матчах команда забила 7 и пропустила 14 мячей (в среднем 1.40 и 2.80 за игру). «Сент-Этьен» забивает в 3 матчах подряд, но оборона остаeтся самой слабой в лиге, пропуская в 19 матчах кряду. Дома команда делает ставку на фланговые атаки и стандарты, но теряет концентрацию в защите.

«Монако»

«Монако» занимает 4 место с 55 очками. Последняя игра завершилась ничьей с «Гавром» (1:1). Лидером атаки остаeтся Мика Бирет с 15 голами в 23 матчах. В последних 5 играх команда забила 7 и пропустила 4 мяча (в среднем 1.40 и 0.80 за игру). «Монако» не проигрывает 3 матча подряд, сохраняя баланс между атакой и обороной. Команда активно использует контроль мяча, быстрые фланги и эффективные стандарты.

Факты о командах:

«Сент-Этьен»

Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 2.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 19 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах.

«Монако»

Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 10 из 12 последних матчей.

Личные встречи 36% (10) 29% (8) 36% (10) 36 Забитых мячей 38 1.29 В среднем за матч 1.36 4:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 32 тур Сент-Этьен 1 : 3 Монако Франция. Лига 1, 1 тур Монако 1 : 0 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 34 тур Сент-Этьен 1 : 4 Монако Франция. Лига 1, 7 тур Монако 3 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 30 тур Сент-Этьен 0 : 4 Монако Франция. Лига 1, 17 тур Монако 2 : 2 Сент-Этьен Франция. Кубок, 1/8 финала Монако 0 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 12 тур Сент-Этьен 1 : 0 Монако Франция. Лига 1, 35 тур Монако 2 : 3 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 8 тур Сент-Этьен 2 : 0 Монако Франция. Лига 1, 37 тур Монако 1 : 0 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 18 тур Сент-Этьен 0 : 4 Монако Франция. Лига 1, 31 тур Монако 2 : 0 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 11 тур Сент-Этьен 1 : 1 Монако Франция. Лига 1, 26 тур Сент-Этьен 1 : 1 Монако Франция. Лига 1, 18 тур Монако 1 : 0 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 31 тур Монако 1 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 13 тур Сент-Этьен 1 : 1 Монако Франция. Лига 1, 27 тур Сент-Этьен 2 : 0 Монако Франция. Лига 1, 9 тур Монако 2 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 33 тур Сент-Этьен 1 : 1 Монако Франция. Лига 1, 17 тур Монако 0 : 2 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 23 тур Сент-Этьен 3 : 0 Монако Франция. Лига 1, 7 тур Монако 1 : 2 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 26 тур Монако 2 : 2 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 8 тур Сент-Этьен 2 : 0 Монако Франция. Лига 1, 38 тур Сент-Этьен 4 : 0 Монако Франция. Лига 1, 1 тур Монако 1 : 1 Сент-Этьен

Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Монако»

Матч обещает быть насыщенным и результативным: «Сент-Этьен» дома традиционно играет с акцентом на атаку, несмотря на проблемы в обороне. «Монако» подходит к игре в лучшей форме и будет доминировать за счeт владения мячом и использования флангов. Учитывая слабую защиту хозяев и стабильную результативность гостей, «Монако» имеет хорошие шансы на победу.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Монако».

Рекомендованные ставки: