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Прогноз на точный счет матча «Сент-Этьен» – «Монако»: Лига 1, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:57
Сент-Этьен - Монако
03 мая 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 32 тур
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10.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Монако»
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3 мая на стадионе «Жоффруа-Гишар» состоится матч 32 тура Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Монако». Хозяева борются за выживание, а гости продолжают гонку за зону Лиги чемпионов. Обе команды играют с акцентом на атаку, но испытывают проблемы в обороне, что предвещает открытую игру с голами.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занимает 17 место с 27 очками. Последний матч завершился поражением от «Страсбура» (1:3). Лидером атаки остаeтся Люка Стассен с 12 голами в 29 матчах. В последних 5 матчах команда забила 7 и пропустила 14 мячей (в среднем 1.40 и 2.80 за игру). «Сент-Этьен» забивает в 3 матчах подряд, но оборона остаeтся самой слабой в лиге, пропуская в 19 матчах кряду. Дома команда делает ставку на фланговые атаки и стандарты, но теряет концентрацию в защите.

«Монако»

«Монако» занимает 4 место с 55 очками. Последняя игра завершилась ничьей с «Гавром» (1:1). Лидером атаки остаeтся Мика Бирет с 15 голами в 23 матчах. В последних 5 играх команда забила 7 и пропустила 4 мяча (в среднем 1.40 и 0.80 за игру). «Монако» не проигрывает 3 матча подряд, сохраняя баланс между атакой и обороной. Команда активно использует контроль мяча, быстрые фланги и эффективные стандарты.

Факты о командах:

«Сент-Этьен»

  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 2.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 19 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.

«Монако»

  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей.

Личные встречи
36% (10)
29% (8)
36% (10)
36
Забитых мячей
38
1.29
В среднем за матч
1.36
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
1 : 3
03.05.2025
Монако
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 0
17.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1 : 4
23.04.2022
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3 : 1
22.09.2021
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0 : 4
19.03.2021
Монако
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2 : 2
23.12.2020
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монако
0 : 1
28.01.2020
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 0
03.11.2019
Монако
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2 : 3
05.05.2019
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
28.09.2018
Монако
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
1 : 0
12.05.2018
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
0 : 4
15.12.2017
Монако
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
2 : 0
17.05.2017
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
1 : 1
29.10.2016
Монако
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1 : 1
14.02.2016
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 0
13.12.2015
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
1 : 1
03.04.2015
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 13 тур
Сент-Этьен
1 : 1
09.11.2014
Монако
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
2 : 0
01.03.2014
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
2 : 1
05.10.2013
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1 : 1
01.05.2011
Монако
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0 : 2
12.12.2010
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3 : 0
07.02.2010
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
1 : 2
26.09.2009
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2 : 2
01.03.2009
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
05.10.2008
Монако
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
4 : 0
17.05.2008
Монако
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 1
04.08.2007
Сент-Этьен
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Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Монако»

Матч обещает быть насыщенным и результативным: «Сент-Этьен» дома традиционно играет с акцентом на атаку, несмотря на проблемы в обороне. «Монако» подходит к игре в лучшей форме и будет доминировать за счeт владения мячом и использования флангов. Учитывая слабую защиту хозяев и стабильную результативность гостей, «Монако» имеет хорошие шансы на победу.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Монако».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Монако» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Точный счeт 1:3 в пользу «Монако» – коэффициент 10.00

10.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Монако»
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Монако Сент-Этьен
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