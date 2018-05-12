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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сент-Этьен
Монако - Сент-Этьен: обзор матча 12 мая 2018
Монако
12.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
90'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сент-Этьен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фабиньо
90'
41'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
3-1-2-2
1
Субашич
15
Глик
21
Жемерсон
6
Туре
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Тилеманс
18
Лемар
9
Лопеш
3-3-1-2-1
16
Руффье
3
Суботич
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
26
Дебюши
6
М'Вила
11
Силва
10
Диуссе
5
Кабелла
19
Бамба
29
Нтеп
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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