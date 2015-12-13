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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сент-Этьен
Монако - Сент-Этьен: обзор матча 13 декабря 2015
Монако
13.12.2015, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
82'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сент-Этьен
Желтая карточка
Ж. Тулалан
90'
+2
Замена
Б. Силва
️️️️
Э. Кошта
89'
86'
Замена
Н. Мопе
️️️️
К. Монне-Паке
86'
Замена
Б. Корнье
️️️️
Н. Ру
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фабиньо
82'
Желтая карточка
Фабиньо
78'
70'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Р. Коад
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Н. Дирар
70'
64'
Вторая желтая
К. Малку
50'
Желтая карточка
М. Баял Салл
29'
Желтая карточка
В. Пажо
25'
Желтая карточка
К. Малку
Желтая карточка
Р. Карвалью
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
30
Сейду Си
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нарди
12
Эчиеджиле
6
Карвалью
13
Уоллес
6
Фабиньо
8
Моутинью
28
Тулалан
8
Дирар
18
Лемар
90
Траоре
11
Кошта
4-3-3
16
Руффье
24
Перрен
39
Полома
24
Малку
26
Баял Салл
24
Коад
18
Лемуан
17
Пажо
22
Монне-Паке
26
Ру
17
Амума
11
Кошта
20
Силва
20
Силва
11
Кошта
8
Дирар
10
Мбаппе
10
Мбаппе
8
Дирар
24
Коад
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
24
Коад
26
Ру
10
Корнье
10
Корнье
26
Ру
22
Монне-Паке
11
Мопе
11
Мопе
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
30
Сейду Си
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
30
Сейду Си
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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