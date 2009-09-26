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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сент-Этьен
Монако - Сент-Этьен: обзор матча 26 сентября 2009
Монако
26.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
56'
С. Пюйгренье
3'
Б. Саного
90'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сент-Этьен
Замена
Ф. Нимани
️️️️
М. Кутадье
ГОЛ! 1:2!
Г. Бергессио
Замена
Х. Пабло Пино
️️️️
С. Монгонгю
Желтая карточка
А. Алонсо
Замена
Илан
️️️️
Б. Саного
Желтая карточка
Д. Траоре
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Э. Гудьонсен
ГОЛ! 1:1!
С. Пюйгренье
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Фернандес
Замена
М. Дабо
️️️️
С. Варро
16'
Желтая карточка
М. Баял Салл
ГОЛ! 0:1!
Б. Саного
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Нене
ЛП
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Эдуардо Коста
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
28
Бубакар Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Йоан Откер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
25
Илан
ЦФ
3-5-1
16
Руффье
13
Траоре
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
12
Нене
22
Гудьонсен
6
Кутадье
6
Эдуардо Коста
8
Алонсо
30
Пак Чу-Юн
4-4-2
40
Жано
26
Баял Салл
24
Перрен
27
Варро
8
Н'Дав
17
Фернандес
6
Фернандес
8
Матюиди
8
Ландрен
28
Саного
18
Бергессио
22
Гудьонсен
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
22
Гудьонсен
27
Монгонгю
99
Пино
99
Пино
27
Монгонгю
6
Кутадье
88
Нимани
88
Нимани
6
Кутадье
17
Фернандес
10
Пайет
10
Пайет
17
Фернандес
27
Варро
35
Дабо
35
Дабо
27
Варро
28
Саного
25
Илан
25
Илан
28
Саного
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
15
Диего Перес
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
15
Диего Перес
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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