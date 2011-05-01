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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен - Монако: обзор матча 01 мая 2011
Сент-Этьен
01.05.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Монако
11'
Д. Пайет
31'
Д. Уэлком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монако
Желтая карточка
Б. Матюиди
Замена
Л. Батльес
️️️️
Э. Ривьер
Замена
С. Монгонгю
️️️️
Б. Муканджо
Желтая карточка
А. Алонсо
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Уэлком
Замена
Б. Саного
️️️️
Б. Сако
Вторая желтая
Л. Курзава
Замена
А. Алонсо
️️️️
П. Обамеянг
Замена
С. Шаббер
️️️️
С. Руффье
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 1:1!
Д. Уэлком
Пас отдал
Л. Боннар
Желтая карточка
Л. Курзава
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайет
Пас отдал
Э. Ривьер
11'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
28
Бубакар Саного
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
6
Матье Кутадье
ЦП
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Жано
13
Гулам
3
Боканегра
6
Монсоро
23
Эбондо
23
Гилявоги
8
Матюиди
20
Сако
10
Пайет
97
Ривьер
7
Обамеянг
3-2-2-1-1
16
Руффье
26
Муратори
13
Ханссон
28
Пюйгренье
12
Адриано
3
Курзава
6
Мангани
25
Аруна
12
Муканджо
9
Уэлком
97
Ривьер
10
Батльес
10
Батльес
97
Ривьер
7
Обамеянг
8
Алонсо
8
Алонсо
7
Обамеянг
20
Сако
28
Саного
28
Саного
20
Сако
16
Руффье
40
Шаббер
40
Шаббер
16
Руффье
12
Муканджо
27
Монгонгю
27
Монгонгю
12
Муканджо
9
Уэлком
98
Жермен
98
Жермен
9
Уэлком
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монако
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
6
Матье Кутадье
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
Остались в запасе
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
6
Матье Кутадье
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Сент-Этьен - Монако
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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