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    Лоран Банидэ

    Тренер
    Имя Лоран
    Фамилия Банидэ
    Гражданство Франция
    Дата рождения 26 января 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монако 19 6 6 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.01.2011 Осер 1 : 1 Монако
    30.01.2011 Монако 0 : 0 Марсель
    06.02.2011 Тулуза 2 : 0 Монако
    12.02.2011 Монако 3 : 1 Лорьян
    19.02.2011 Брест 2 : 0 Монако
    26.02.2011 Монако 2 : 2 Кан
    05.03.2011 Валансьен 0 : 0 Монако
    13.03.2011 Бордо 0 : 1 Монако
    20.03.2011 Монако 0 : 1 Нанси
    02.04.2011 Арль-Авиньон 0 : 2 Монако
    09.04.2011 Монако 1 : 0 Лилль
    16.04.2011 Ницца 3 : 2 Монако
    24.04.2011 Монако 1 : 0 Ренн
    01.05.2011 Сент-Этьен 1 : 1 Монако
    07.05.2011 Монако 1 : 1 ПСЖ
    11.05.2011 Сошо 3 : 0 Монако
    15.05.2011 Монако 1 : 1 Ланс
    21.05.2011 Монпелье 0 : 1 Монако
    29.05.2011 Монако 0 : 2 Лион
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