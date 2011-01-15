Лоран Банидэ - статистика
Тренер
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Банидэ
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|26 января 1969
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Банидэ
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|26 января 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Монако
|19
|6
|6
|7
|Дата
|Матч
|15.01.2011
|Осер
|1 : 1
|Монако
|30.01.2011
|Монако
|0 : 0
|Марсель
|06.02.2011
|Тулуза
|2 : 0
|Монако
|12.02.2011
|Монако
|3 : 1
|Лорьян
|19.02.2011
|Брест
|2 : 0
|Монако
|26.02.2011
|Монако
|2 : 2
|Кан
|05.03.2011
|Валансьен
|0 : 0
|Монако
|13.03.2011
|Бордо
|0 : 1
|Монако
|20.03.2011
|Монако
|0 : 1
|Нанси
|02.04.2011
|Арль-Авиньон
|0 : 2
|Монако
|09.04.2011
|Монако
|1 : 0
|Лилль
|16.04.2011
|Ницца
|3 : 2
|Монако
|24.04.2011
|Монако
|1 : 0
|Ренн
|01.05.2011
|Сент-Этьен
|1 : 1
|Монако
|07.05.2011
|Монако
|1 : 1
|ПСЖ
|11.05.2011
|Сошо
|3 : 0
|Монако
|15.05.2011
|Монако
|1 : 1
|Ланс
|21.05.2011
|Монпелье
|0 : 1
|Монако
|29.05.2011
|Монако
|0 : 2
|Лион