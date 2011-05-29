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Лоран Банидэ
Статистика
Лоран Банидэ - статистика
Франция
26 января 1969 (57)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
В
П
Н
Монако
19
6
6
7
Франция. Лига 1, 38 тур
Монако
0 : 2
29.05.2011
Лион
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 1
21.05.2011
Монако
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1 : 1
15.05.2011
Ланс
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3 : 0
11.05.2011
Монако
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
1 : 1
07.05.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1 : 1
01.05.2011
Монако
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1 : 0
24.04.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3 : 2
16.04.2011
Монако
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1 : 0
09.04.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0 : 2
02.04.2011
Монако
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0 : 1
20.03.2011
Нанси
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0 : 1
13.03.2011
Монако
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
0 : 0
05.03.2011
Монако
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2 : 2
26.02.2011
Кан
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2 : 0
19.02.2011
Монако
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3 : 1
12.02.2011
Лорьян
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2 : 0
06.02.2011
Монако
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0 : 0
30.01.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
1 : 1
15.01.2011
Монако
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