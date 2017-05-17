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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сент-Этьен
Монако - Сент-Этьен: обзор матча 17 мая 2017
Монако
17.05.2017, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
19'
К. Мбаппе
90'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сент-Этьен
ГОЛ! 2:0!
В. Жермен
90'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
88'
85'
Замена
К. Роша
️️️️
Ф. Лемуан
78'
Желтая карточка
Л. Лакруа
Замена
В. Жермен
️️️️
Б. Силва
69'
68'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Содерлунд
Желтая карточка
Б. Силва
67'
21'
Замена
Ж. Клеман
️️️️
Х. Майга
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЛП
70
Арно Норден
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Субашич
23
Менди
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
10
Мбаппе
3-1-3-1-2
16
Руффье
28
Теофил-Катерин
19
Погба
4
Лакруа
80
Майга
17
Верету
18
Лемуан
39
Полома
70
Норден
16
Содерлунд
6
Савье
20
Силва
98
Жермен
98
Жермен
20
Силва
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
16
Содерлунд
17
Амума
17
Амума
16
Содерлунд
80
Майга
11
Клеман
11
Клеман
80
Майга
18
Лемуан
10
Роша
10
Роша
18
Лемуан
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Филипе Луис
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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