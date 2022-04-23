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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен - Монако: обзор матча 23 апреля 2022
Сент-Этьен
23.04.2022, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 4
Завершен
Монако
42'
В. Хазри (П)
23'
В. Бен-Йеддер
25'
К. Фолланд
61'
Т. Колоджейчак (АГ)
77'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Монако
86'
Замена
Э. Матацо
️️️️
О. Чуамени
86'
Замена
Г. Марипан
️️️️
А. Дисаси
77'
ГОЛ! 1:4!
М. Боадю
Пас отдал
И. Якобс
Желтая карточка
Э. Мангала
72'
Замена
А. Аушиш
️️️️
И. Масон
66'
Замена
З. Юссуф
️️️️
Л. Гурна
66'
Замена
М. Трауко
️️️️
Т. Колоджейчак
66'
Замена
Р. Амума
️️️️
В. Хазри
66'
65'
Желтая карточка
Д. Сидибе
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Т. Колоджейчак
59'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
59'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
46'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ж. Мартинш
Желтая карточка
В. Хазри
43'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Хазри
42'
Замена
А. Норден
️️️️
Г. Силва
42'
40'
Желтая карточка
О. Чуамени
25'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
Ж. Мартинш
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Энрике
21'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Софьян Диоп
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Бернардони
50
Наде
15
Колоджейчак
5
Мангала
11
Силва
29
Гурна
97
Масон
45
Камара
99
Буанга
10
Будебуз
10
Хазри
4-1-1-2-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
10
Хазри
17
Амума
17
Амума
10
Хазри
15
Колоджейчак
47
Трауко
47
Трауко
15
Колоджейчак
29
Гурна
28
Юссуф
28
Юссуф
29
Гурна
97
Масон
24
Аушиш
24
Аушиш
97
Масон
11
Силва
70
Норден
70
Норден
11
Силва
21
Дисаси
3
Марипан
3
Марипан
21
Дисаси
10
Мартинш
19
Сидибе
19
Сидибе
10
Мартинш
14
Чуамени
8
Матацо
8
Матацо
14
Чуамени
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монако
42
Этьен Грин
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
1
Вито Манноне
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Сент-Этьен - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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