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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен - Монако: обзор матча 28 сентября 2018
Сент-Этьен
28.09.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 0
Завершен
Монако
41'
В. Хазри
54'
В. Хазри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монако
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Я. Салибу
83'
79'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Пеле
Замена
А. Норден
️️️️
В. Хазри
68'
67'
Замена
Н. Шадли
️️️️
А. Баррека
Замена
М. Пано
️️️️
Г. Силва
66'
60'
Замена
А. Головин
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 2:0!
В. Хазри
Пас отдал
Я. М'Вила
54'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
О. Селнаэс
41'
13'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
99
Луи Диони
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
25
Пеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
4-2-1-3
16
Руффье
11
Силва
15
Колоджейчак
24
Перрен
3
Суботич
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
10
Хазри
93
Салибу
99
Диони
4-1-2-1-2
16
Бенальо
19
Сидибе
24
Раджи
15
Глик
3
Баррека
96
Н'Дорам
10
Траоре
25
Пеле
10
Диоп
9
Фалькао
9
Силла
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
11
Силва
18
Пано
18
Пано
11
Силва
93
Салибу
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
93
Салибу
25
Пеле
39
Хенрикс
39
Хенрикс
25
Пеле
3
Баррека
89
Шадли
89
Шадли
3
Баррека
10
Траоре
10
Головин
10
Головин
10
Траоре
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монако
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
7
Самуэль Грандсир
ПВ
30
Сейду Си
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
30
Сейду Си
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Сент-Этьен - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
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