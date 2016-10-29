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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен - Монако: обзор матча 29 октября 2016
Сент-Этьен
29.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Монако
18'
Л. Перрен
5'
К. Глик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монако
85'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
К. Мбаппе
Замена
Б. Дабо
️️️️
А. Савье
85'
82'
Желтая карточка
Жемерсон
Замена
Н. Ру
️️️️
У. Таннан
78'
77'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Б. Силва
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Р. Берич
77'
65'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
В. Жермен
58'
Желтая карточка
К. Глик
53'
Желтая карточка
Фабиньо
49'
Желтая карточка
Б. Менди
ГОЛ! 1:1!
Л. Перрен
Пас отдал
Ж. Верету
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Глик
Пас отдал
Т. Лемар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЛФ
6
Анри Савье
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Руффье
4
Лакруа
24
Малку
24
Перрен
12
М'Бенге
10
Селнаэс
17
Верету
6
Таннан
22
Монне-Паке
9
Берич
6
Савье
4-2-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
23
Менди
8
Бакайоко
6
Фабиньо
18
Лемар
20
Силва
98
Жермен
10
Мбаппе
6
Савье
6
Дабо
6
Дабо
6
Савье
6
Таннан
26
Ру
26
Ру
6
Таннан
9
Берич
16
Содерлунд
16
Содерлунд
9
Берич
20
Силва
21
Бочилия
21
Бочилия
20
Силва
10
Мбаппе
9
Каррийо
9
Каррийо
10
Мбаппе
98
Жермен
9
Фалькао
9
Фалькао
98
Жермен
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монако
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Сент-Этьен - Монако
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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