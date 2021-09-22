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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сент-Этьен
Монако - Сент-Этьен: обзор матча 22 сентября 2021
Монако
22.09.2021, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
27'
К. Фолланд
62'
В. Бен-Йеддер (П)
86'
В. Бен-Йеддер
41'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сент-Этьен
Замена
Ж. Лукас
️️️️
К. Фолланд
89'
Замена
С. Павлович
️️️️
К. Энрике
87'
ГОЛ! 3:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
86'
79'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Д. Буанга
79'
Замена
Р. Будебуз
️️️️
В. Хазри
Замена
О. Чуамени
️️️️
К. Дьятта
72'
70'
Замена
Р. Амума
️️️️
Ж. Крассо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Бен-Йеддер
62'
61'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Боадю
61'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Д. Сидибе
46'
Замена
А. Головин
️️️️
Э. Матацо
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Буанга
Пас отдал
Ж. Крассо
36'
Замена
З. Юссуф
️️️️
М. Наде
36'
Замена
С. Баич
️️️️
А. Норден
33'
Красная карточка
Э. Грин
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Ю. Фофана
27'
Желтая карточка
Д. Сидибе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
24
Фофана
8
Матацо
10
Диоп
15
Дьятта
10
Боадю
31
Фолланд
4-1-1-2-2
42
Грин
2
Мукуди
50
Наде
15
Колоджейчак
47
Трауко
91
Нею
45
Камара
70
Норден
99
Буанга
10
Хазри
11
Крассо
12
Энрике
31
Павлович
31
Павлович
12
Энрике
19
Сидибе
2
Агилар
2
Агилар
19
Сидибе
15
Дьятта
14
Чуамени
14
Чуамени
15
Дьятта
31
Фолланд
6
Лукас
6
Лукас
31
Фолланд
8
Матацо
10
Головин
10
Головин
8
Матацо
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
11
Крассо
17
Амума
17
Амума
11
Крассо
70
Норден
23
Баич
23
Баич
70
Норден
50
Наде
28
Юссуф
28
Юссуф
50
Наде
99
Буанга
24
Аушиш
24
Аушиш
99
Буанга
10
Хазри
10
Будебуз
10
Будебуз
10
Хазри
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
99
Радослав Майецки
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
29
Люка Гурна
ОП
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Остались в запасе
29
Люка Гурна
ОП
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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