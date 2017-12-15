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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен - Монако: обзор матча 15 декабря 2017
Сент-Этьен
15.12.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 4
Завершен
Монако
3'
Д. Сидибе
32'
Т. Лемар
53'
Фабиньо
61'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монако
Желтая карточка
В. Пажо
73'
61'
ГОЛ! 0:4!
Б. Кейта
Пас отдал
Фабиньо
Красная карточка
С. Руффье
53'
53'
ГОЛ! 0:3!
Фабиньо
32'
ГОЛ! 0:2!
Т. Лемар
Пас отдал
Б. Кейта
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
99
Луи Диони
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
3-2-1-2
16
Руффье
11
Силва
28
Теофил-Катерин
12
М'Бенге
23
Эрнани
17
Пажо
5
Кабелла
22
Монне-Паке
99
Диони
4-1-1-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
6
Жорже
6
Фабиньо
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
17
Кейта
9
Фалькао
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монако
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Сайди Джанко
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Сайди Джанко
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Сент-Этьен - Монако
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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