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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сент-Этьен
Монако - Сент-Этьен: обзор матча 05 мая 2019
Монако
05.05.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 3
Завершен
Сент-Этьен
18'
Ж. Мартинш
90+1'
К. Винисиус
59'
Ф. Балло-Туре (АГ)
71'
Р. Кабелла
80'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сент-Этьен
90'
+3
Желтая карточка
П. Полома
ГОЛ! 2:3!
К. Винисиус
Пас отдал
Ж. Мартинш
90'
+1
Желтая карточка
А. Силва
82'
80'
ГОЛ! 1:3!
А. Норден
Пас отдал
Р. Кабелла
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Лопеш
79'
76'
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
В. Вада
Замена
К. Винисиус
️️️️
Налдо
73'
71'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кабелла
Пас отдал
М. Дебюши
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Балло-Туре
55'
Замена
Р. Берич
️️️️
Т. Колоджейчак
51'
Желтая карточка
В. Вада
46'
Замена
А. Норден
️️️️
Р. Амума
Замена
С. Си
️️️️
Д. Субашич
45'
+6
45'
Желтая карточка
Р. Амума
41'
Желтая карточка
М. Дебюши
Желтая карточка
А. Головин
40'
35'
Желтая карточка
В. Хазри
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
31'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Жемерсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
30
Сейду Си
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
70
Арно Норден
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Билаль Бенхедим
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Субашич
21
Жемерсон
15
Глик
27
Налдо
97
Балло-Туре
19
Сидибе
15
Силва
9
Лопеш
10
Головин
10
Мартинш
9
Фалькао
3-3-1-1-2
16
Руффье
24
Перрен
15
Колоджейчак
39
Полома
26
Дебюши
6
М'Вила
2
Салиба
23
Вада
5
Кабелла
10
Хазри
17
Амума
1
Субашич
30
Си
30
Си
1
Субашич
9
Лопеш
9
Силла
9
Силла
9
Лопеш
27
Налдо
95
Винисиус
95
Винисиус
27
Налдо
23
Вада
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
23
Вада
17
Амума
70
Норден
70
Норден
17
Амума
15
Колоджейчак
9
Берич
9
Берич
15
Колоджейчак
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
96
Кевин Н'Дорам
ОП
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
10
Билаль Бенхедим
АП
40
Жесси Мулен
ВР
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
10
Билаль Бенхедим
АП
40
Жесси Мулен
ВР
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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