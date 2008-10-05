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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен - Монако: обзор матча 05 октября 2008
Сент-Этьен
05.10.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сент-Этьен - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
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