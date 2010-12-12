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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сент-Этьен
Монако - Сент-Этьен: обзор матча 12 декабря 2010
Монако
12.12.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
20'
Л. Батльес
78'
Б. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сент-Этьен
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Э. Ривьер
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 0:2!
Б. Сако
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Л. Батльес
Замена
К. Ландрен
️️️️
Д. Пайет
Замена
С. Гакпе
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Т. Мангани
Желтая карточка
М. Баял Салл
Замена
П. Обамеянг
️️️️
К. Малонга
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Батльес
Пас отдал
Э. Ривьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
3-2-2-3
16
Руффье
63
Н'Кулу
13
Ханссон
28
Пюйгренье
12
Адриано
21
Боннар
6
Мангани
25
Аруна
21
Никулаэ
30
Пак Чу-Юн
4
Малонга
3-2-3-1-1
40
Жано
24
Перрен
6
Монсоро
26
Баял Салл
17
Нери
3
Боканегра
10
Батльес
20
Сако
8
Матюиди
10
Пайет
97
Ривьер
6
Мангани
70
Мбокани
70
Мбокани
6
Мангани
21
Никулаэ
6
Гакпе
6
Гакпе
21
Никулаэ
4
Малонга
7
Обамеянг
7
Обамеянг
4
Малонга
10
Батльес
23
Гилявоги
23
Гилявоги
10
Батльес
10
Пайет
8
Ландрен
8
Ландрен
10
Пайет
97
Ривьер
18
Бергессио
18
Бергессио
97
Ривьер
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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