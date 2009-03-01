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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сент-Этьен
Монако - Сент-Этьен: обзор матча 01 марта 2009
Монако
01.03.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Этьен
20'
Ф. Нимани
90'
Й. Молло
26'
Д. Пайет
61'
Д. Мацуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сент-Этьен
Желтая карточка
Б. Гомис
ГОЛ! 2:2!
Й. Молло
Замена
Л. Аруна
️️️️
Ф. Модесто
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
Д. Мацуи
Желтая карточка
М. Баял Салл
Замена
Й. Молло
️️️️
Ф. Нимани
ГОЛ! 1:2!
Д. Мацуи
Желтая карточка
Ж. Госсо
Замена
Д. Мацуи
️️️️
Илан
Замена
А. Ликата
️️️️
С. Гакпе
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нимани
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
14
Камиль Мерием
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Илан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Никола Покривац
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
10
Александр Ликата
ПП
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
3-2-2-3
16
Руффье
63
Н'Кулу
20
Модесто
19
Мюллер
27
Монгонгю
12
Адриано
14
Мерием
19
Госсо
6
Гакпе
88
Нимани
30
Пак Чу-Юн
4-2-1-2
40
Жано
35
Дабо
26
Баял Салл
20
Тавларидис
27
Варро
55
Машаду
8
Матюиди
10
Пайет
18
Гомис
25
Илан
88
Нимани
89
Молло
89
Молло
88
Нимани
20
Модесто
25
Аруна
25
Аруна
20
Модесто
6
Гакпе
10
Ликата
10
Ликата
6
Гакпе
29
Беналуан
29
Беналуан
25
Илан
28
Мацуи
28
Мацуи
25
Илан
10
Пайет
87
Миральяс
87
Миральяс
10
Пайет
Остались в запасе
Монако
Сент-Этьен
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Никола Покривац
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
Главный тренер
Рикарду Гомес
1
Жоди Вивиани
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Никола Покривац
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
Остались в запасе
1
Жоди Вивиани
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Главный тренер
Лоран Руссе
Статистика матча Монако - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Луи II
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