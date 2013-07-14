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    Лоран Руссе

    Тренер
    Имя Лоран
    Фамилия Руссе
    Гражданство Франция
    Дата рождения 27 декабря 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лозанна-Спорт 5 0 4 1 Сьон 7 1 6 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2013 Люцерн 2 : 0 Лозанна-Спорт
    20.07.2013 Лозанна-Спорт 1 : 3 Янг Бойз
    27.07.2013 Базель 2 : 0 Лозанна-Спорт
    03.08.2013 Лозанна-Спорт 0 : 0 Грассхоппер
    11.08.2013 Санкт-Галлен 2 : 0 Лозанна-Спорт
    02.11.2013 Сьон 3 : 0 Люцерн
    24.11.2013 Цюрих 4 : 1 Сьон
    08.12.2013 Санкт-Галлен 2 : 0 Сьон
    14.12.2013 Лозанна-Спорт 3 : 1 Сьон
    01.02.2014 Цюрих 1 : 0 Сьон
    09.02.2014 Сьон 1 : 2 Лозанна-Спорт
    15.02.2014 Базель 1 : 0 Сьон
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