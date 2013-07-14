Лоран Руссе - статистика
Тренер
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Руссе
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|27 декабря 1961
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Руссе
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|27 декабря 1961
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|4
|1
|Сьон
|7
|1
|6
|0
|Дата
|Матч
|14.07.2013
|Люцерн
|2 : 0
|Лозанна-Спорт
|20.07.2013
|Лозанна-Спорт
|1 : 3
|Янг Бойз
|27.07.2013
|Базель
|2 : 0
|Лозанна-Спорт
|03.08.2013
|Лозанна-Спорт
|0 : 0
|Грассхоппер
|11.08.2013
|Санкт-Галлен
|2 : 0
|Лозанна-Спорт
|02.11.2013
|Сьон
|3 : 0
|Люцерн
|24.11.2013
|Цюрих
|4 : 1
|Сьон
|08.12.2013
|Санкт-Галлен
|2 : 0
|Сьон
|14.12.2013
|Лозанна-Спорт
|3 : 1
|Сьон
|01.02.2014
|Цюрих
|1 : 0
|Сьон
|09.02.2014
|Сьон
|1 : 2
|Лозанна-Спорт
|15.02.2014
|Базель
|1 : 0
|Сьон