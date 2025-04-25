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«Страсбур» – «Сент-Этьен»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 11:57
Страсбур - Сент-Этьен
26 апр. 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 31 тур
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1.85
Победа «Страсбура» – коэффициент 1.85
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26 апреля на стадионе «Ля Мено» состоится встреча 31 тура Лиги 1 между «Страсбуром» и «Сент-Этьеном». Хозяева продолжают борьбу за еврокубковую зону, а гости отчаянно пытаются избежать вылета. Ожидается матч с высокой мотивацией обеих сторон и шансами на результативную игру.

«Страсбур»

Команда уверенно закрепилась в верхней части таблицы, занимая 7-е место с 51 очком. «Страсбур» не проигрывает уже 10 матчей подряд, а в последних пяти турах забил 9 голов, продемонстрировав хорошую форму в атаке. Лучший бомбардир – Эмануэль Эмега (13 голов в 27 матчах) – стабильно доставляет проблемы защитникам соперников.

Хорошая форма прослеживается и по результатам с грандами: нулевая ничья с «Монако», уверенные победы над «Лионом» и «Реймсом». Команда играет слаженно и сбалансированно, в среднем пропуская лишь один мяч за игру в последних турах.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» борется за выживание, занимая 17-е место с 27 очками. Победа над «Лионом» немного улучшила настроение команды, но проблемы в защите остаются острейшими: 12 пропущенных голов за 5 матчей, 18 подряд игр с пропущенными мячами – всe это отражает кризис в оборонительной линии.

Тем не менее, атака работает: команда забивает в 7 из 9 последних матчей, а Люка Стассен (12 голов) – яркий лидер в нападении. Однако в гостях «Сент-Этьен» не выигрывает 13 матчей подряд, что сильно снижает их шансы на успех.

Факты о командах

«Страсбур»

  • Не проигрывает 10 матчей подряд
  • В среднем: 1.80 гола забито и 1.00 пропущено за 5 последних матчей
  • Забил в 6 из 8 последних матчей

«Сент-Этьен»

  • Пропускает в 18 последних матчах
  • Не выигрывает в 13 последних гостевых играх
  • В среднем: 1.40 гола забито и 2.40 пропущено за 5 последних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи
31% (4)
31% (4)
38% (5)
18
Забитых мячей
17
1.38
В среднем за матч
1.31
5:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2 : 0
02.11.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
2 : 2
20.02.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
5 : 1
17.10.2021
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1 : 0
17.01.2021
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
2 : 0
12.09.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 19 тур
Страсбур
2 : 1
21.12.2019
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2 : 1
13.02.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
1 : 1
19.08.2018
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
0 : 1
14.04.2018
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
2 : 2
24.11.2017
Страсбур
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Страсбур
1 : 1
25.10.2017
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
3 : 0
09.02.2008
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
2 : 0
29.08.2007
Страсбур
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Прогноз на матч «Страсбур» – «Сент-Этьен»

С учeтом формы «Страсбура», стабильной игры в атаке и домашнего преимущества, а также нестабильной обороны «Сент-Этьена», хозяева выглядят фаворитами этой встречи. Тем не менее, гости способны огрызнуться, учитывая их голевую серию. Наиболее вероятный сценарий – победа «Страсбура» при обмене забитыми мячами.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Победа «Страсбура» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Страсбура» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.85
Победа «Страсбура» – коэффициент 1.85
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Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Страсбур
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