26 апреля на стадионе «Ля Мено» состоится встреча 31 тура Лиги 1 между «Страсбуром» и «Сент-Этьеном». Хозяева продолжают борьбу за еврокубковую зону, а гости отчаянно пытаются избежать вылета. Ожидается матч с высокой мотивацией обеих сторон и шансами на результативную игру.
«Страсбур»
Команда уверенно закрепилась в верхней части таблицы, занимая 7-е место с 51 очком. «Страсбур» не проигрывает уже 10 матчей подряд, а в последних пяти турах забил 9 голов, продемонстрировав хорошую форму в атаке. Лучший бомбардир – Эмануэль Эмега (13 голов в 27 матчах) – стабильно доставляет проблемы защитникам соперников.
Хорошая форма прослеживается и по результатам с грандами: нулевая ничья с «Монако», уверенные победы над «Лионом» и «Реймсом». Команда играет слаженно и сбалансированно, в среднем пропуская лишь один мяч за игру в последних турах.
«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» борется за выживание, занимая 17-е место с 27 очками. Победа над «Лионом» немного улучшила настроение команды, но проблемы в защите остаются острейшими: 12 пропущенных голов за 5 матчей, 18 подряд игр с пропущенными мячами – всe это отражает кризис в оборонительной линии.
Тем не менее, атака работает: команда забивает в 7 из 9 последних матчей, а Люка Стассен (12 голов) – яркий лидер в нападении. Однако в гостях «Сент-Этьен» не выигрывает 13 матчей подряд, что сильно снижает их шансы на успех.
Факты о командах
«Страсбур»
- Не проигрывает 10 матчей подряд
- В среднем: 1.80 гола забито и 1.00 пропущено за 5 последних матчей
- Забил в 6 из 8 последних матчей
«Сент-Этьен»
- Пропускает в 18 последних матчах
- Не выигрывает в 13 последних гостевых играх
- В среднем: 1.40 гола забито и 2.40 пропущено за 5 последних матчей
- Забивает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз на матч «Страсбур» – «Сент-Этьен»
С учeтом формы «Страсбура», стабильной игры в атаке и домашнего преимущества, а также нестабильной обороны «Сент-Этьена», хозяева выглядят фаворитами этой встречи. Тем не менее, гости способны огрызнуться, учитывая их голевую серию. Наиболее вероятный сценарий – победа «Страсбура» при обмене забитыми мячами.
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Победа «Страсбура» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Страсбура» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05