26 апреля на стадионе «Ля Мено» состоится встреча 31 тура Лиги 1 между «Страсбуром» и «Сент-Этьеном». Хозяева продолжают борьбу за еврокубковую зону, а гости отчаянно пытаются избежать вылета. Ожидается матч с высокой мотивацией обеих сторон и шансами на результативную игру.

«Страсбур»

Команда уверенно закрепилась в верхней части таблицы, занимая 7-е место с 51 очком. «Страсбур» не проигрывает уже 10 матчей подряд, а в последних пяти турах забил 9 голов, продемонстрировав хорошую форму в атаке. Лучший бомбардир – Эмануэль Эмега (13 голов в 27 матчах) – стабильно доставляет проблемы защитникам соперников.

Хорошая форма прослеживается и по результатам с грандами: нулевая ничья с «Монако», уверенные победы над «Лионом» и «Реймсом». Команда играет слаженно и сбалансированно, в среднем пропуская лишь один мяч за игру в последних турах.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» борется за выживание, занимая 17-е место с 27 очками. Победа над «Лионом» немного улучшила настроение команды, но проблемы в защите остаются острейшими: 12 пропущенных голов за 5 матчей, 18 подряд игр с пропущенными мячами – всe это отражает кризис в оборонительной линии.

Тем не менее, атака работает: команда забивает в 7 из 9 последних матчей, а Люка Стассен (12 голов) – яркий лидер в нападении. Однако в гостях «Сент-Этьен» не выигрывает 13 матчей подряд, что сильно снижает их шансы на успех.

Факты о командах

«Страсбур»

Не проигрывает 10 матчей подряд

В среднем: 1.80 гола забито и 1.00 пропущено за 5 последних матчей

Забил в 6 из 8 последних матчей

«Сент-Этьен»

Пропускает в 18 последних матчах

Не выигрывает в 13 последних гостевых играх

В среднем: 1.40 гола забито и 2.40 пропущено за 5 последних матчей

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи 31% (4) 31% (4) 38% (5) 18 Забитых мячей 17 1.38 В среднем за матч 1.31 5:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 10 тур Сент-Этьен 2 : 0 Страсбур Франция. Лига 1, 25 тур Сент-Этьен 2 : 2 Страсбур Франция. Лига 1, 10 тур Страсбур 5 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 20 тур Страсбур 1 : 0 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 3 тур Сент-Этьен 2 : 0 Страсбур Франция. Лига 1, 19 тур Страсбур 2 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 23 тур Сент-Этьен 2 : 1 Страсбур Франция. Лига 1, 2 тур Страсбур 1 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 33 тур Страсбур 0 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 14 тур Сент-Этьен 2 : 2 Страсбур Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Страсбур 1 : 1 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 24 тур Страсбур 3 : 0 Сент-Этьен Франция. Лига 1, 6 тур Сент-Этьен 2 : 0 Страсбур

Прогноз на матч «Страсбур» – «Сент-Этьен»

С учeтом формы «Страсбура», стабильной игры в атаке и домашнего преимущества, а также нестабильной обороны «Сент-Этьена», хозяева выглядят фаворитами этой встречи. Тем не менее, гости способны огрызнуться, учитывая их голевую серию. Наиболее вероятный сценарий – победа «Страсбура» при обмене забитыми мячами.

Рекомендованные ставки и коэффициенты