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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Сент-Этьен
Страсбур - Сент-Этьен: обзор матча 21 декабря 2019
Страсбур
21.12.2019, суббота, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
22'
Л. Ажорк
62'
А. Томассон
73'
Р. Будебуз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Сент-Этьен
Желтая карточка
Л. Кароль
90'
+1
82'
Желтая карточка
М. Трауко
Желтая карточка
Н. Да Кошта
78'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Будебуз
67'
Желтая карточка
А. Норден
ГОЛ! 2:0!
А. Томассон
Пас отдал
А. Каси
62'
Желтая карточка
А. Томассон
61'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Каси
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
7
Шарель Аби
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Селс
4
Джику
23
Митрович
5
Коне
19
Каси
70
Лала
24
Фофана
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
35
Мотиба
4-1-2-3
16
Руффье
26
Дебюши
14
Паленсия
3
Фофана
47
Трауко
6
М'Вила
45
Камара
28
Юссуф
10
Бенхедим
10
Будебуз
70
Норден
Остались в запасе
Страсбур
Сент-Этьен
28
Ибраима Сиссоко
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
7
Шарель Аби
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
28
Ибраима Сиссоко
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
7
Шарель Аби
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Страсбур - Сент-Этьен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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