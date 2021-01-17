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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Сент-Этьен
Страсбур - Сент-Этьен: обзор матча 17 января 2021
Страсбур
17.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
29'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Сент-Этьен
Замена
М. Уорис
️️️️
Х. Диалло
89'
Замена
С. Прсич
️️️️
Ж. Аолу
88'
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Томассон
75'
Замена
К. Зохи
️️️️
Ж. Беллегард
67'
64'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Будебуз
64'
Замена
М. Ривера
️️️️
Э. Муэффек
56'
Желтая карточка
Л. Гурна
Желтая карточка
Ж. Аолу
51'
Желтая карточка
И. Сиссоко
36'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ажорк
Пас отдал
К. Лала
29'
10'
Пенальти не реализован!
Р. Будебуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Страсбур
30
Александр Пьер
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Сент-Этьен
11
Габриэль Силва
ЛЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
10
Билаль Бенхедим
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
0
Rayan Souici
ЦФ
29
Tyron Tormin
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Кавашима
19
Каси
4
Джику
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
4-1-1-2-1
40
Мулен
17
Муэффек
58
Сиссоко
4
Соу
47
Трауко
29
Гурна
45
Камара
10
Будебуз
70
Норден
11
Крассо
28
Томассон
14
Ленар
14
Ленар
28
Томассон
14
Аолу
14
Прсич
14
Прсич
14
Аолу
13
Диалло
20
Уорис
20
Уорис
13
Диалло
27
Беллегард
9
Зохи
9
Зохи
27
Беллегард
10
Будебуз
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Будебуз
17
Муэффек
7
Ривера
7
Ривера
17
Муэффек
Остались в запасе
Страсбур
Сент-Этьен
30
Александр Пьер
ВР
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
0
Rayan Souici
ЦФ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Билаль Бенхедим
АП
29
Tyron Tormin
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
30
Александр Пьер
ВР
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
Остались в запасе
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
0
Rayan Souici
ЦФ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Билаль Бенхедим
АП
29
Tyron Tormin
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Страсбур - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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