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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Страсбур
Сент-Этьен - Страсбур: обзор матча 13 февраля 2019
Сент-Этьен
13.02.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
4'
Р. Берич
27'
Л. Перрен
73'
Н. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Страсбур
83'
Желтая карточка
П. Мартинес
78'
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
73'
ГОЛ! 2:1!
Н. Да Кошта
60'
Желтая карточка
А. Томассон
39'
Желтая карточка
И. Аанеба
ГОЛ! 2:0!
Л. Перрен
Пас отдал
Р. Берич
27'
14'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
Т. Колоджейчак
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Кенни Роша
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
11
Силва
15
Колоджейчак
24
Перрен
3
Суботич
15
Айт Беннассер
6
М'Вила
5
Кабелла
9
Берич
10
Хазри
22
Монне-Паке
3-3-2-2
26
Селс
18
Мартинес
23
Митрович
5
Коне
44
Аанеба
28
Сиссоко
12
Н'Дур
14
Прсич
24
Фофана
10
Да Кошта
35
Мотиба
Остались в запасе
Сент-Этьен
Страсбур
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Кенни Роша
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Кенни Роша
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Сент-Этьен - Страсбур
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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