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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Страсбур - Сент-Этьен
Страсбур - Сент-Этьен: обзор матча 25 октября 2017
Страсбур
25.10.2017, среда, 22:05
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Сент-Этьен
36'
С. Баокен
84'
Эрнани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Страсбур - Сент-Этьен
84'
ГОЛ! 1:1!
Эрнани
Желтая карточка
К. Лала
81'
ГОЛ! 1:0!
С. Баокен
36'
33'
Желтая карточка
Л. Лакруа
21'
Желтая карточка
Эрнани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
23
Эрнани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Сент-Этьен
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
4-4-2
90
Окиджа
70
Лала
26
Коне
21
Салмье
20
Фулкье
14
Ленар
6
Гримм
17
Гонсалвеш
13
Сако
13
Баокен
13
Блаяк
3-1-2-1-2
40
Мулен
17
Джанко
19
Погба
4
Лакруа
10
Селнаэс
23
Эрнани
17
Пажо
19
Бамба
16
Содерлунд
17
Амума
Остались в запасе
Страсбур
Сент-Этьен
Главный тренер
Уго Оливейра
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Страсбур - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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