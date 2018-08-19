Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Сент-Этьен
Страсбур - Сент-Этьен: обзор матча 19 августа 2018
Страсбур
19.08.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
55'
А. Гонсалвеш
88'
М. Гейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Сент-Этьен
Замена
М. Земземи
️️️️
А. Гонсалвеш
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Гейе
Пас отдал
М. Дебюши
84'
Замена
М. Гейе
️️️️
О. Селнаэс
80'
Желтая карточка
В. Хазри
78'
Желтая карточка
Я. М'Вила
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Каси
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалвеш
55'
Замена
К. Зохи
️️️️
А. Томассон
46'
38'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Р. Амума
21'
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
Л. Диони
18'
Красная карточка
Н. Суботич
Желтая карточка
С. Митрович
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Селс
19
Каси
23
Митрович
18
Мартинес
70
Лала
28
Сиссоко
17
Гонсалвеш
8
Мартен
14
Ленар
28
Томассон
10
Да Кошта
4-2-1-3
16
Руффье
26
Дебюши
24
Перрен
3
Суботич
11
Силва
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
99
Диони
10
Хазри
17
Амума
19
Каси
23
Кароль
23
Кароль
19
Каси
17
Гонсалвеш
7
Земземи
7
Земземи
17
Гонсалвеш
28
Томассон
9
Зохи
9
Зохи
28
Томассон
10
Селнаэс
29
Гейе
29
Гейе
10
Селнаэс
99
Диони
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
99
Диони
17
Амума
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
17
Амума
Остались в запасе
Страсбур
Сент-Этьен
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Страсбур - Сент-Этьен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Сент-Этьен
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:36
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:36
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+