Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Страсбур
Сент-Этьен - Страсбур: обзор матча 20 февраля 2022
Сент-Этьен
20.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 2
Завершен
Страсбур
4'
Р. Будебуз
34'
В. Хазри
21'
Х. Диалло
30'
Л. Перрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Страсбур
Желтая карточка
Э. Мангала
90'
+5
86'
Замена
М. Уорис
️️️️
К. Гамейро
Замена
Л. Гурна
️️️️
З. Юссуф
85'
Замена
Б. Сако
️️️️
В. Хазри
85'
Замена
А. Аушиш
️️️️
С. Тиуб
72'
Замена
А. Норден
️️️️
М. Камара
72'
66'
Желтая карточка
Л. Перрен
63'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
Х. Диалло
63'
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Каси
Замена
Р. Амума
️️️️
Д. Буанга
63'
63'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Беллегард
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
50'
Желтая карточка
З. Юссуф
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
В. Хазри
Пас отдал
Д. Буанга
34'
30'
ГОЛ! 1:2!
Л. Перрен
Пас отдал
Ф. Жилберт
21'
ГОЛ! 1:1!
Х. Диалло
Пас отдал
Ж. Ньямси
17'
Желтая карточка
А. Джику
ГОЛ! 1:0!
Р. Будебуз
Пас отдал
Д. Буанга
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
20
Бакари Сако
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-3-1
13
Бернардони
5
Мангала
15
Колоджейчак
50
Наде
77
Сако
45
Камара
28
Юссуф
99
Буанга
10
Будебуз
9
Тиуб
10
Хазри
3-2-2-1-2
26
Селс
5
Ньямси
4
Джику
5
Перрен
24
Жилберт
19
Каси
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
9
Гамейро
13
Диалло
99
Буанга
17
Амума
17
Амума
99
Буанга
28
Юссуф
29
Гурна
29
Гурна
28
Юссуф
9
Тиуб
24
Аушиш
24
Аушиш
9
Тиуб
45
Камара
70
Норден
70
Норден
45
Камара
10
Хазри
20
Сако
20
Сако
10
Хазри
27
Беллегард
28
Сиссоко
28
Сиссоко
27
Беллегард
19
Каси
14
Ленар
14
Ленар
19
Каси
13
Диалло
19
Ажорк
19
Ажорк
13
Диалло
9
Гамейро
20
Уорис
20
Уорис
9
Гамейро
Остались в запасе
Сент-Этьен
Страсбур
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Сент-Этьен - Страсбур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Страсбур
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+