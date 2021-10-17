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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Сент-Этьен
Страсбур - Сент-Этьен: обзор матча 17 октября 2021
Страсбур
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
5 : 1
Завершен
Сент-Этьен
26'
М. Ле Марша
38'
З. Юссуф (АГ)
69'
К. Гамейро
73'
Л. Ажорк
85'
Х. Диалло
45+4'
В. Хазри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Сент-Этьен
Замена
Х. Диарра
️️️️
И. Сиссоко
89'
88'
Желтая карточка
Л. Гурна
ГОЛ! 5:1!
Х. Диалло
Пас отдал
Н. Кандиль
85'
Желтая карточка
А. Каси
83'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Л. Ажорк
82'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
К. Гамейро
81'
78'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
И. Нею
ГОЛ! 4:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
И. Сиссоко
73'
ГОЛ! 3:1!
К. Гамейро
Пас отдал
И. Сиссоко
69'
Замена
С. Прсич
️️️️
Ж. Аолу
67'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Д. Ленар
67'
64'
Замена
А. Аушиш
️️️️
В. Хазри
64'
Замена
Р. Амума
️️️️
Р. Будебуз
46'
Замена
Л. Гурна
️️️️
А. Норден
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Хазри
Желтая карточка
М. Ле Марша
45'
+2
44'
Красная карточка
З. Юссуф
41'
Замена
С. Баич
️️️️
Э. Грин
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
З. Юссуф
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Ле Марша
Пас отдал
Ф. Жилберт
26'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
19'
11'
Желтая карточка
А. Мукуди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
7
Аймерик Ахмед
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
70
Нордин Кандиль
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
3-4-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
23
Ле Марша
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
24
Жилберт
14
Ленар
19
Ажорк
9
Гамейро
3-1-2-3-1
42
Грин
15
Колоджейчак
2
Мукуди
50
Наде
91
Нею
45
Камара
28
Юссуф
70
Норден
10
Будебуз
99
Буанга
10
Хазри
14
Аолу
14
Прсич
14
Прсич
14
Аолу
14
Ленар
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Ленар
9
Гамейро
70
Кандиль
70
Кандиль
9
Гамейро
19
Ажорк
13
Диалло
13
Диалло
19
Ажорк
28
Сиссоко
19
Диарра
19
Диарра
28
Сиссоко
10
Будебуз
17
Амума
17
Амума
10
Будебуз
70
Норден
29
Гурна
29
Гурна
70
Норден
42
Грин
23
Баич
23
Баич
42
Грин
10
Хазри
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Хазри
91
Нею
11
Крассо
11
Крассо
91
Нею
Остались в запасе
Страсбур
Сент-Этьен
1
Эиджи Кавашима
ВР
7
Аймерик Ахмед
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
7
Аймерик Ахмед
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Страсбур - Сент-Этьен
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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