03.05.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
3-4-1-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
6
Бернауэр
3
Наде
27
Петро
17
Эква
10
Тардье
29
Муэффек
22
Давиташвили
7
Кардона
63
Н'Гессан
4-1-1-2-2
16
Кен
90
Синго
4
Тезе
13
Мависса Элеби
12
Энрике
6
Закария
27
Магасса
11
Аклиуш
18
Минамино
14
Бирет
20
Балогун
8
Аппиа
27
Масон
27
Масон
8
Аппиа
29
Муэффек
6
Мутон
6
Мутон
29
Муэффек
7
Кардона
11
Олд
11
Олд
7
Кардона
10
Тардье
9
Сиссоко
9
Сиссоко
10
Тардье
4
Тезе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
4
Тезе
27
Магасса
73
Мусрати
73
Мусрати
27
Магасса
Эмболо
17
Бен-Сегир
17
Бен-Сегир
Эмболо
11
Аклиуш
15
Дьятта
15
Дьятта
11
Аклиуш
14
Бирет
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Бирет
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монако
1
Брис Мобле
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Сент-Этьен - Монако
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
12
Офсайды
2
3
Количество передач
511
339
Сейвы
3
0
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» против «Монако» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»