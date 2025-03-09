Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гавр» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Гавр» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 19:05
Гавр
09.03.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
45+1' А. Туре
10' Л. Стассен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Абдулайе Туре
(К) ОП
14
Махамаду Диавара
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К) ВР
20
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
6
Луи Мутон
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Горжелен
97
Балло-Туре
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
7
Туре
14
Диавара
8
Кехта
22
Сумаре
77
Касимир
19
Хассан
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
20
Масон
75
Наде
6
Бернауэр
17
Муэффек
17
Эква
27
Петро
8
Бушуари
22
Давиташвили
7
Кардона
19
Стассен
97
Балло-Туре
28
Зуауи
28
Зуауи
97
Балло-Туре
22
Сумаре
12
Пембеле
12
Пембеле
22
Сумаре
77
Касимир
30
Ндиайе
30
Ндиайе
77
Касимир
14
Диавара
24
Айю
24
Айю
14
Диавара
19
Хассан
7
Жужу
7
Жужу
19
Хассан
20
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
20
Масон
17
Муэффек
5
Тардье
5
Тардье
17
Муэффек
8
Бушуари
11
Фомба
11
Фомба
8
Бушуари
19
Стассен
9
Сиссоко
9
Сиссоко
19
Стассен
Остались в запасе
Гавр
Сент-Этьен
16
Артюр Десма
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Луи Мутон
ОП
20
Августин Боакье
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Луи Мутон
ОП
20
Августин Боакье
АП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Гавр - Сент-Этьен
2
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
17
Офсайды
0
2
Количество передач
358
420
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Сент-Этьен», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Сент-Этьен»

«Гавр» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Гавр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
1
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
28
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+