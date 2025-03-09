09.03.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
4-1-2-2-1
16
Горжелен
97
Балло-Туре
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
7
Туре
14
Диавара
8
Кехта
22
Сумаре
77
Касимир
19
Хассан
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
20
Масон
75
Наде
6
Бернауэр
17
Муэффек
17
Эква
27
Петро
8
Бушуари
22
Давиташвили
7
Кардона
19
Стассен
97
Балло-Туре
28
Зуауи
28
Зуауи
97
Балло-Туре
22
Сумаре
12
Пембеле
12
Пембеле
22
Сумаре
77
Касимир
30
Ндиайе
30
Ндиайе
77
Касимир
14
Диавара
24
Айю
24
Айю
14
Диавара
19
Хассан
7
Жужу
7
Жужу
19
Хассан
20
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
20
Масон
17
Муэффек
5
Тардье
5
Тардье
17
Муэффек
8
Бушуари
11
Фомба
11
Фомба
8
Бушуари
19
Стассен
9
Сиссоко
9
Сиссоко
19
Стассен
Остались в запасе
Гавр
Сент-Этьен
16
Артюр Десма
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Луи Мутон
ОП
20
Августин Боакье
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Луи Мутон
ОП
20
Августин Боакье
АП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Гавр - Сент-Этьен
2
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
17
Офсайды
0
2
Количество передач
358
420
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Сент-Этьен», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Сент-Этьен»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»