Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «Лилль» обыграл «Генгам» и укрепился на втором месте

    «Лилль» обыграл «Генгам» в матче 24-го тура Лиги 1 со счетом 2:0. «Лилль» набрал 49 очков и сократил отставание от «ПСЖ» до десяти очков. Парижане сыграли на две игры меньше.

    В двух других матчах «Ренн» разгромил «Сент-Этьен» со счетом 3:0, а «Нант» проиграл «Ниму» – 2:4.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

    Генгам – Лилль – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Леау, 47; 0:2 – Реми (с пенальти), 90+3.

    Нант – Ним – 2:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кулибали, 15; 2:0 – Маджид (с пенальти), 38; 2:1 – Гийом, 47; 2:2 – Бобишон, 69; 2:3 – Ферри, 85; 2:4 – Тиуб, 89.

    Ренн – Сент-Этьен – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ньянг, 21; 2:0 – Бен Арфа (с пенальти), 87; 3:0 – Юну, 90+1.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2019 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11