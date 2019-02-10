Лига 1. «Лилль» обыграл «Генгам» и укрепился на втором месте

«Лилль» обыграл «Генгам» в матче 24-го тура Лиги 1 со счетом 2:0. «Лилль» набрал 49 очков и сократил отставание от «ПСЖ» до десяти очков. Парижане сыграли на две игры меньше.

В двух других матчах «Ренн» разгромил «Сент-Этьен» со счетом 3:0, а «Нант» проиграл «Ниму» – 2:4.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

Генгам – Лилль – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Леау, 47; 0:2 – Реми (с пенальти), 90+3.

Нант – Ним – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Кулибали, 15; 2:0 – Маджид (с пенальти), 38; 2:1 – Гийом, 47; 2:2 – Бобишон, 69; 2:3 – Ферри, 85; 2:4 – Тиуб, 89.

Ренн – Сент-Этьен – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ньянг, 21; 2:0 – Бен Арфа (с пенальти), 87; 3:0 – Юну, 90+1.

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